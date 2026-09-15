Aleksey Batrakov’a Rusya Milli Takımı’ndan davet! Galatasaraylı yıldız hangi maçlarda oynayacak?

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, milli takım arasına ilişkin açıklanan yeni kadronun ardından gündeme geldi. “Aleksey Batrakov milli takıma çağrıldı mı?”, “Rusya hangi takımlarla oynayacak?”, “Batrakov hangi milli maçlarda forma giyecek?” ve “Galatasaray’a ne zaman dönecek?” gibi sorular araştırılıyor. Rusya Milli Takımı teknik heyeti genç orta sahayı üç hazırlık karşılaşması için aday kadroya dahil etti. Peki Rusya’nın rakipleri kim, Batrakov’un milli takım kariyerinde kaç golü var? İşte ayrıntılar.

ALEKSEY BATRAKOV MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet. Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov, Rusya A Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli ara döneminde oynanacak hazırlık karşılaşmaları için açıklanan kadroda kendisine yer buldu. Böylece Batrakov, Galatasaray’a transfer olduktan sonra da Rusya Milli Takımı’ndaki yerini korudu.

BATRAKOV RUSYA’NIN HANGİ MAÇLARINDA OYNAYACAK?

Rusya Milli Takımı milli ara döneminde İran, Namibya ve Nijerya ile hazırlık karşılaşmaları oynayacak. Batrakov da bu üç karşılaşma için oluşturulan aday kadroya çağrıldı. Ancak aday kadroda bulunması üç maçta da kesin olarak sahaya çıkacağı anlamına gelmiyor. İlk 11 ve oyuncu değişikliği kararlarını Rusya Milli Takımı teknik heyeti verecek.

RUSYA-İRAN MAÇI NE ZAMAN?

Rusya’nın milli ara programındaki karşılaşmalardan biri İran’a karşı olacak. Batrakov, teknik heyetin görev vermesi halinde İran karşılaşmasında forma giyebilecek. Ardından Rusya’nın programında Namibya ve Nijerya ile oynanacak hazırlık maçları bulunuyor.

BATRAKOV NİJERYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Batrakov’un Nijerya karşılaşması için de aday kadroda bulunması dikkat çekiyor. Galatasaraylı oyuncunun Nijerya karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı maç günü belli olacak. Genç futbolcu, milli takım gündemine ilişkin açıklamasında şu an önceliğinin Galatasaray olduğunu ve kulübüne yardımcı olmaya odaklandığını belirtti.

ALEKSEY BATRAKOV RUSYA MİLLİ TAKIMINDA KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Batrakov, Rusya A Milli Takımı formasını ilk kez 15 Kasım 2024’te Brunei karşısında giydi ve ilk milli maçında gol attı. Galatasaray’ın transfer açıklamasında yer alan verilere göre genç oyuncu sarı-kırmızılı takıma katıldığı dönemde Rusya A Milli Takımı’yla 12 karşılaşmada 4 gole ulaşmıştı.

ALEKSEY BATRAKOV KAÇ YAŞINDA?

Aleksey Andreyeviç Batrakov, 9 Haziran 2005 tarihinde Rusya’nın Orekhovo-Zuyevo kentinde dünyaya geldi ve 21 yaşında. Hücumcu orta saha pozisyonunda görev yapan Batrakov, Lokomotiv Moskova altyapısından yetişti. Galatasaray, genç oyuncuyu 20 Ağustos 2026’da kadrosuna kattı.

GALATASARAY BATRAKOV’U KAÇA TRANSFER ETTİ?

Galatasaray, Batrakov için Lokomotiv Moskova’ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Anlaşmaya ayrıca futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15’inin Rus kulübüne verilmesi maddesi eklendi. Batrakov ile 2026-2027 sezonundan başlayarak 5 yıllık sözleşme imzalandı.