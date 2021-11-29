Akıllara durgunluk veren olay! Yaptığı şey inanılmaz!

HOLLANDA'da sürücünün fedakarlığı olası büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeki aracın sürücüsü bilincini kaybetti. Bunu farkeden sürücü aracını o sürücünün aracının önünde durdurdu ve arkadan gelen aracın kendi aracına çarparak durmasını sağladı. O anlar kameraya yansıdı...

Hollanda'da bir sürücü seyir halindeyken bilincini kaybetti. Başka bir sürücü olası bir felaketi önlemek için önüne geçti. Büyük bir kaza yaşanmadan araç durduruldu. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Hollanda'da bir sürücü seyir halindeyken bilincini kaybetti. Başka bir sürücü olası bir felaketi önlemek için önüne geçti. Büyük bir kaza yaşanmadan araç durduruldu. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.