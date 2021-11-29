Alparslan Türkeş etkinliğini bastılar! Küfürler, sopalar, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Alparslan Türkeş’in 104’üncü doğum günü etkinliğinde kavga çıktı. Toplantıyı basan 50 kadar kişi ortalığı savaş alanına çevirdi. Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, "Vakıf genel sekreterine kızdım. ‘Gelenlere meydan dayağı çekemeyeceksen bir daha böyle toplantı yapma’ dedim” ifadelerini kullandı.

Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın Alparslan Türkeş’in 104’üncü doğum günü sebebiyle düzenlediği etkinlik fena karıştı. MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ'un etkinliği eleştirmesinin ardından Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen 50'ye yakın kişi, kapıda çevik kuvvet polislerinin beklemesine rağmen salona girdi. Bu kişiler, Alparslan Türkeş'e Kuran tilavetinden sonra dua edildiği esnada sahnedeki bayrakları alıp protokole saldırdı. Tekme, yumruk ve bayrak sopalarının kullanıldığı kavganın ardından karşılıklı suçlamalar birbirini izledi.

Babamızın adına vakfı tabii ki biz kuracağız

Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, saldırıyı eleştirdi. MHP ve polisi suçlayan Kutalmış Türkeş, “Polis koruyor, kolluyor, gözetliyor. Biri bile kimseyi gözaltına almıyor. Hükümetin, Emniyet'in, İçişleri Bakanı'nın koruyup kollaması ile gözetimi altında yapılan bir saldırı olduğu çok net” iddiasında bulundu.

Kutalmış Türkeş, “Türkeş, MHP'nin sahibi ve kurucusu. Bizim babamız. Adını taşıyan vakfı tabi ki biz kuracağız. Adını taşıyan vakıf doğum günü ve ölüm yıldönümünde onu anmayacak da ne zaman anacak? Anmasını içine sindiremiyorsa demek ki Alparslan Türkeş'e düşmanlar. Başka açıklaması olamaz” dedi.

'Meydan dayağı çekemeyeceksen bir daha toplantı yapma’ dedim

“İnanın, böyle bir şey beklemiyordum. İyi ki başka türlü olmamış. Silah çeken olurdu. Onlara da silah ve bıçak çeken olabilirdi. Hatta vakıf genel sekreterine kızdım. ‘Gelenlere meydan dayağı çekemeyeceksen bir daha böyle toplantı yapma’ dedim” diyen Kutalmış Türkeş, devamında yaşananları şöyle anlattı:

“Olaydan sonra 4-5 polis içeriye giriyor. Sanki polis gözetiminde girmiş, polis gözetiminde çıkmışlar. Kürsü devirip insanlara saldıranları polis izler mi? Birkaçını gözaltına almaz mı? ‘Bir dakika’ deyip dilekçe mi yazılması gerekir? Yol verildiği kamera kaydıyla ortada. Ben babamın kabrine girerken önüme geçtiler. ‘Giremezsin’ diyorlar. Suç duyurusunda bulundum. Savcı ‘Soruşturmaya gerek yoktur’ dedi. Türkeş'i anma toplantısını basmak ne demek yani? Türkeş'in kurduğu teşkilattaki adamlar Türkeş'i anma toplantısını basıyor. Orayı bastığını zannedenler Türkeş'le ömründe konuşmamıştır. Türkeş'le konuşmamış adam bize Türkeşçilik oynuyor.”