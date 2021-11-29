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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin verdiği mesajında "Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü, 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak, bugün açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla Aralık ve Mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi.

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