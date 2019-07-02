Nice zamandır yazdığım ve sosyal medyada paylaştığım yazıların altına iliştirilen yorumlardan, eleştirilerden ya da sorulan sorulardan yana bir rahatsızlığım vardı.



Yanlış anlaşılmasın.



Soru sorulduğu ya da yorum veya eleştiri yapıldığı için rahatsızlık duymadım.



Derdimi şöyle anlatayım.



Sosyal medya hesaplarına veya mail adresime her gün yaklaşık 150-200 mesaj geliyor ve bu mesajların çoğu, cevabı aranan sorulardan ibaret.



E, haliyle bilgisayar başına oturup bunlara yazılı olarak tek tek cevap vermek mümkün olmuyor. Zaman içinde gördüm ki cevap yazamadığım okurlar, "Bizi adam yerine koyup cevap vermedin" diye gönül koyuyor.



Geçen bu konuda sohbet ettiğim ağabeyim Hadi Özışık ilk duyduğum anda aklıma yatan çok hoş bir öneri sundu.



"Aç kendine bir Youtube kanalı. Haftada bir iki kez kanal üzerinden yayın yaparak sana gelen sorulara veya eleştirilere rahatlıkla cevap verebilirsin" dedi.



Fikri beğenince, hiç ikiletmeden hazırlıklara başladım. Nice zamandır pek de aktif kullanmadığım kişisel Youtube hesabımı hemen harekete geçirdim.



Bundan böyle bir aksilik olmazsa haftanın bir ya da iki günü bu kanal aracılığıyla sizinle buluşup karşılıklı sohbet edeceğiz.



Programın adı "Akıldaki Sorular" olacak...



Siz aklınıza takılan soruları soracaksınız, ben de cevabını bildiğim sorulara dilim döndüğünce cevap vermeye çalışacağım.

Size şunun sözünü gönül rahatlığıyla verebilirim.



Hesaba çekildiğim gün Allah'a vereceğim hesapla, size vereceğim hesap arasında zerre kadar fark olmayacak.



Önüme gelen soruların cevaplarını vicdan terazisine çıkarak vereceğim. Yan çizmeden, kıvırmadan, içimden geçtiği şekliyle sohbet edeceğim. Belki herkesi memnun edemeyeceğim ama, zaten herkesi memnun etmek de ahmakların hayalinden başka bir şey değildir.



Şunu, onu, bunu memnun etmek için değil, Allah'ı memnun etmek için konuşacağıma dair bir söz daha verebilirim.



Hep söylerim.



Ben televizyonlara çok çıkan biri değilim. Zaten biraz sivri dilli olduğum ve azıcık da aykırı konuştuğum için televizyonların da çok istediği bir tip değilim.



Allah şahittir ki en büyük zenginliğim olarak beni okuyan veya eleştiren kardeşlerimi gösteririm. Youtube kanalımı açarken de aynı kesime, yani okuyan kardeşlerime güveniyorum.



Onun için diyorum ki...



Gelin hep birlikte devasa bir ekran jürisi oluşturalım. Hep birlikte, eğriye eğri, doğruya doğru diyelim.



Kabul eder de gelirseniz, bu akşam saat 21.00'de



https://www.youtube.com/user/Suleymonozisik/featured?view_as=subscriber



adresinde olacağım.



Ayrıca haftanın 6 günü yazdığım yazılar da artık bu kanaldan sesli olarak yayınlanacak.



Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın!



Haydi Bismillah!