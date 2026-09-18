Akaryakıtta son durum: Motorin kaç TL oldu? Gece yarısı zam gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. “Motorin kaç TL oldu?”, “Gece yarısı zam gelecek mi?”, “Benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik var mı?” soruları araştırılıyor.

Petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri nedeniyle akaryakıt tabelaları sık sık değişirken motorin fiyatında son artış 17 Eylül’de pompaya yansıdı.

MOTORİN KAÇ TL OLDU?

Motorinin litre fiyatı son zamların ardından üç büyük şehirde 100 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Güncel fiyatlar yaklaşık olarak şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: 100 TL üzeri

İstanbul Anadolu Yakası: 100 TL üzeri

Ankara: 101 TL civarı

İzmir: 101 TL civarı

Akaryakıt fiyatları istasyon, dağıtım şirketi ve ilçelere göre küçük farklılık gösterebiliyor.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Motorinin litre fiyatına 17 Eylül itibarıyla yaklaşık 4,68 TL zam yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıdı.

Bu artış, kısa süre içinde motorine gelen ikinci önemli zam olarak kayıtlara geçti.

GECE YARISI MOTORİNE YENİ ZAM GELECEK Mİ?

18 Eylül itibarıyla motorin için kesinleşmiş yeni bir gece yarısı zammı açıklanmış değil.

Akaryakıt fiyatları; Brent petrolün seyri, dolar/TL kuru ve uluslararası ürün fiyatlarına göre günlük olarak değişebiliyor. Yeni bir zam veya indirim kararı gelmesi halinde fiyatlar yeniden güncellenecek.

BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Benzin fiyatlarında son dönemdeki değişikliklerin ardından yeni bir zam veya indirim beklentisi yakından takip ediliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin fiyatları 80 TL seviyesinin üzerinde bulunuyor. Fiyatlar şehir ve istasyonlara göre farklılık gösterebiliyor.

LPG FİYATI NE KADAR?

Otogaz fiyatları da akaryakıt piyasasındaki gelişmelerden etkileniyor.

LPG fiyatlarında dönemsel olarak vergi düzenlemeleri, döviz hareketleri ve maliyet değişimleri nedeniyle artış veya indirim uygulanabiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesinde birkaç temel faktör etkili oluyor:

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik,

Dolar kurundaki değişimler,

ÖTV ve vergi düzenlemeleri,

Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları.

Türkiye’de pompa fiyatları bu unsurların birlikte değerlendirilmesiyle belirleniyor.

MOTORİN FİYATI DAHA DA ARTACAK MI?

Motorin fiyatlarının gelecekteki seyri petrol fiyatları ve döviz piyasalarına bağlı olacak.

Enerji piyasalarında yaşanacak yeni gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında hem zam hem de indirim yönünde değişikliklere neden olabiliyor. Bu nedenle kesin bir fiyat tahmini yapmak mümkün değil.