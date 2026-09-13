Akaryakıta para yetmedi! Depoları sıvı yağ ile doldurmaya başladılar

Fransa'da SP95-E10 benzinin litre fiyatı yaklaşık 2,12 euroya, motorinin litre fiyatı ise bazı istasyonlarda 2,50 euroya kadar çıktı. Artan fiyatlar sonrası sürücülerin yakıt giderlerini azaltmak için başvurduğu yöntem dikkat çekti.

Kanola yağı kullanan sürücülerin araç depolarına yağ doldurduğu anlar görüntülere yansıdı.Nefes'te yer alan habere göre sürücülerden biri, kanola yağı kullanarak litre başına en az 70 cent tasarruf sağladığını ifade etti.

HER ARAÇ İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR

Ancak kanola yağının araçlarda kullanılması konusunda önemli bir ayrıntı bulunuyor.Bu yöntemin uygulanabilirliği aracın modeline, motor tipine ve yakıt sistemine göre değişebiliyor. Dolayısıyla kanola yağının her araçta güvenli şekilde kullanılabileceği anlamına gelmiyor.

Özellikle modern dizel motorların yakıt sistemleri farklı özelliklere sahip olduğundan, üretici tavsiyesi ve teknik uygunluk dikkate alınmadan yakıt türünün değiştirilmesi araçta sorunlara yol açabilir.