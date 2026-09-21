AK Parti'den seçim tarihi açıklaması! Ali İhsan Yavuz: Meclis seçim yenileme kararı alırsa...

Yavuz, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Ağrı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Yavuz, AK Parti teşkilatlarının çok güçlü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu söyledi.

"SEÇİMLER NORMAL ZAMANDA OLACAKSA...''

Seçim tarihine ilişkin görüşlerini dile getiren Yavuz, "Seçimler normal zamanda olacaksa kanun gereği Mayıs 2028'de olacak.

Ama biz Meclis'in seçim yenileme kararı almasını arzu ediyoruz. Çünkü Meclis seçim yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha aday olabilecek.

Ama bu öne alma 6 ay, 1 yıl olması gerekmiyor. Çok net söylüyorum bu bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor. O zaman niye biz acele edelim ki şimdi iş yapma zamanı." ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YENİDEN ADAYLIĞININ ÖNÜ AÇILACAK"

Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca seçimin zamanında olacağını söylediğini ve seçimi bir iki hafta öne almanın zamanında yapılmış sayılacağını anlatarak, "Dolayısıyla vaktinden kısa bir süre önce seçim yenileme kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi 360 milletvekiliyle alırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığının önü açılacak. Bunun böyle olacağını da öngörüyoruz. Ama onun için acelemiz yok. Biz iş yapma zamanında işlerimizi yapalım. Seçim tarihi mayıs, ondan çok kısa bir süre önce seçim yenileme kararının alınabileceğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da aday olacağını öngörüyorum." diye konuştu.