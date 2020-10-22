Ak Gençlik'in "sen kimsin?" klibini izlediniz mi?

AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi iki gün önce twetter hesabından “Sen kimsin” başlıklı bir video paylaştı. Daha sosyal medyaya düşer düşmez anında büyük tepkilerin odağında kaldı. Yapılan eleştirilerin en başında da şu bildik, klasik kısır tartışma var:

“Neden Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan’dan daha az yer aldı?”

Öncelikle şunu belirteyim. AK Parti hızla yaşlanan bir siyasi parti görünümünde. AK Parti’nin en yumuşak karnı gençlik.18 yıldır iktidarda kalmasına rağmen kendi genç kitlesini yetiştiremediği gibi, dışarıdan da genç kitle ve seçmene ulaşamamanın sıkıntısını yaşıyor. Araştırmalara göre, AK Parti‘nin genelde seçmen kitlesini 45 yaş üstü oluşturuyor.

Hatta son dönemde kendi tabanının ve seçmeninin 18 yaş üstü çocuklarını dahi alamadığı da görünen bir gerçek. Hele hele Bursa, gençlik teşkilatlanması ve etkinliği konusunda zayıf, hatta zayıfın çok çok ötesinde illerin başında. Son iki seçimde sınıfta kaldılar. Özellikle de üniversite gençliğine ulaşma anlamında.

Gençleri kapsayıcı çalışmalar yapılamadığı gibi, AK Parti’nin iktidardaki politikalarından ve hizmetlerinden de bi haber gençler var. Ve en üzücü tarafı ne biliyor musunuz?

Gençler AK Parti’ye”belediyelerde veya kamu dairelerinde iş bulabilmek amacıyla” üye oluyorlar. Halbu ki, 19 yıl önce amaç daha bir ulvi idi.

Özgürlükler, vesayet zincirinin kırılması, hukuk, iyi bir gelecek, sosyal adalet ve eşitlik gibi kavramlar üzerinden bu partiye üye oluyor ve canla başla gece gündüz demeden çalışıyorlardı.

Şimdi ben kendini AK Gençlik diye tanıtan öyle üyeler biliyorum ki, AK Parti’ye kısaca AKEPE diyorlar.

Siz düşünün artık gerisini!..

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Videoya gelince;

AK Gençlik hesabından iki gün önce paylaşılan ”sen kimsin?” videosunu izledim, gerçekten güzel bir çalışma olmuş.Çok etkileyici buldum. Bugünün gençliğine tarihin derinliklerinden seslenip, önüne bir yol koyuyor. Omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bir bilinç ortaya atıyor.Sadece bu toprakları değil, Osmanlı’nın hüküm sürdüğü 3 kıtayı ima ederek "bu senin kaderin "diyor.

”19 Mayıs’ta Samsun’a sen çıktın, hissediyor musun.Milli mücadele ruhu hala kalbinde yaşıyor, 5. Devrenin kapısında dimdik bekleyen sensin.Filistin’de senin davan, Keşmir de.Sen Türkiye’sin. Ümmetin umudusun. Recep Tayyip Erdoğan’sın”.

Emeği geçenlerin eline sağlık.

"Gençsin, daha yeni başlıyorsun. İşin çok derdin çok.Ama asla yalnız değilsin. Sen Musabbin Umeyrsin, sen 3 kıtaya ferman çalan Süleymansın. Sen gemileri kadardan yürüten Fatih’sin… " sözleriyle başlayan II. Abdülhamid gibi padişahlar ve Kara Fatma, Aziz Sancar, Necmettin Erbakan, Naim Süleymanoğlu. Eren Bülbül, Yasin Börü, 15 Temmuz şehidi Yasin Naci gibi birçok Türk büyüğü isminin yer aldığı animasyon çizgi filmle görselleştirilen kısa videonun sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüsü ve gençlere hitaben" Sizler yeni ve büyük Türkiye’nin aydınlık suretlerisiniz. Sizler asımın neslisiniz.” sözleriyle sona ererken. Gençlik Kolları olarak da klip “Gençsiniz. Önde yürü. İnandığın yolda yürü” sloganıyla bitiyor.

AK Gençliğin hazırladığı video yayınlanır yayınlanmaz, 2 gündür” Neden Mustafa Kemal Atatürk’e kısa ve diğerleriyle aynı paralelde yer verildi? Neden Atatürk,Tayyip Erdoğan’dan az yer aldı? Neden onun veciz sözlerine yer verilmedi? Tayyip Atatürk’ten büyük mü?” gibi çok saçma olarak nitelendirilecek kısır tartışmaların odağında kaldı.

Bir kere bu siyasi bir propaganda videosu. Mustafa Kemal’e de Türk büyükleri sıralamasında dönemindeki tarihi akışında yer verilmiş. Evet eleştirilerin içindeki şu eksikliğe katılıyorum. Mustafa Kemal’in sadece at üzerinde o bildik silueti videoda yer almış. Keşke diğer Türk büyüklerinin portre fotoğrafları gibi O’nun da yüzü görülse idi daha iyi olurdu. Ama bunun dışında yapılan tepkiler gerçekten siyasi linçe yönelik. Her siyasi çalışmaya Mustafa Kemal’i alet etmek zaten Türk büyüğü olarak ona verilecek en büyük zarar oluyor. Kaldı ki CHP bu zararı fazlasıyla veriyor. Atatürk üzerinden siyaset yapıyor. Bur arpa boyu kadar yol alabiliyor mi? Hayır.

Halk AK Parti’nin Atatürk’le sorunu olmadığını anladı, bir CHP anlayamadı.

Ayrıca keşke böyle güzel çalışmayı Mustafa Kemal üzerinden vurmak yerine muhalefet de sadece seçim zamanlarında değil, normal zamanda da böyle gençliğe, kadına, çocuklara yönelik sosyal projelerle video paylaşımları yapsa da bizler de yararlansak fena olmaz…