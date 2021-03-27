Bu kokainci zat, hepten algıya tuz biber ekti!

Zaten bu milletin kafasında “AK Parti fetöcü de olsa, uyuşturucu da olsa, hırsız da olsa, arsız da olsa, rüşvetçi de olsa, tacizci de olsa kendinden olanları koruyor” yönünde olumsuz bir algı mevcut. Alın size “en kötüsünden” bir tane daha…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın Özel Kalem Müdürü ve Danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu rezilliğini de sosyal medya sayesinde öğrendik.

Gel de kızma, gel de sinirlenme, gel de bu halka hak verme. Zaman zaman yarattığı olumsuz algı operasyonlarına rağmen iyi ki “sosyal medya” denilen bir digital platform var da yoksa hepten kör, sağır ve dilsiz olacağız.

Son model aracının içinde kokain kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen bu zat sadece basit bir AK Parti seçmeni, ya da üyesi olsa elbette böyle “tt” olmazdı.

Halk arasında son dönemde artık iyiden iyiye rahatsızlık yaratan, hele ki şu ekonomik sıkıntı sürecinde şatafatlı gösterişlerinden ödün vermeyen bazı görgüsüz AK Partililerin yarattığı zenginlik algısını doğrularcasına bu zat AK Parti ile öyle bir palazlanmış ki, AK Partiye girmeden önce gelir düzeyi düşükken, AK Parti ile tanıştıktan sonra müthiş bir seviye yükselişine geçmiş.

Öyle ki edindiği siyasi ve maddi güç ulu orta kokain çekecek kadar onu korkusuz hale getirmiş.

Buraya kadar olan bitenler çirkin de bundan sonrası değil mi?

Daha da beter durum. Tamam, görüntülerin ortaya çıkmasıyla AK Parti’deki işine son verildi ve hemen adli süreç başlatıldı ama…

Siyasetin çirkinliği hala ortada, halkın gözünün içine batmış kıymık gibi duruyor…

Olayın hemen akabinde Hamza Dağ bir tweet atarak, söz konusu kişinin “kendisinin özel kalem müdürü ve ya danışmanı olmadığını” söyleyerek dedi ki:

“Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız”.

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Hamza Dağ keşke bu açıklamayı yapmasaydı. Hani derler ya şuyu vukuundan beter diye…

Kendisini linçten kurtarayım derken, sorumluluğu örtülü olarak iktidar partisinin üzerine attı.

Ne demek miş:

“Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro elemanı olarak çalışıyor”

Bunu söyleyerek İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kararlılığında son yılların en büyük ve özverili uyuşturucu ile mücadelede top yekün başarı sağlayan iktidar partisini, toplum nezdinde kendi silahıyla vurmuş olmadı mı?

Sıkı güvenlik önlemleriyle girilen iktidar partisinin genel merkezinde uyuşturucu kullanan personelin bu temizlik görevlisi de olabilir, danışman da, özel kalem müdürü de. Ne işi var? Demek ki ortada bir güvenlik zafiyeti söz konusu…Böyle bir durum daha da vahim sonuçlar içerir.

Açıklamadan bu yorum ortaya acıkıyor…

Bir de ;

Her ne kadar Hamza Dağ yakın ekibinden olmadığını söylese de ki, sonuna kadar inanmak istiyoruz, ama velev ki sosyal medyada dönen görüntüler hiç de öyle demiyor…

Daha bir gün önce genel merkez binasında Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görevi teslim alırken törende hemen arka sağında ayakta duruyor. Hatta dikkatlice bakıldığında Hamza Dağ’ın cep telefonunu ona verdiği görülüyor.

İnsan tanımadığı birine ya da o gün daha yeni gördüğü idari personele neden cep telefonunu verir ki?

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Bırakın bir milletvekilini, bir iktidar partisinin en üt düzeyindeki yöneticinin yaptıkları ve yapmadıkları tüm partiyi bağlar. AK Parti ‘de yıllardır siyaset yapmış biri olarak Hamza Dağ’a düşen görev, bu zatı kendisi tanısın tanımasın partisiyle ilişkilendirip kamuoyunun önünde zor duruma düşürecek açıklama yapmak yerine çıkıp , siyasi risk gereği tüm sorumluluğu almak olmalıydı.

Eğer bu onurlu davranışı gösterseydi inanın Hamza Dağ bugün kamuoyunun gözünde bir anda siyaseten daha da yücelmiş olacak, kendisi de iktidar partisi de böyle bir algının içinde linçe tabi tutulmayacaktı.