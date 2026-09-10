AirPods 5 Türkiye fiyatı açıklandı! AirPods 5 kaç TL, özellikleri neler?

Apple, yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods 5’i resmen tanıttı. Açık kulak tasarımını koruyan yeni modelde Aktif Gürültü Engelleme artık standart olarak sunuluyor. Apple Türkiye fiyatları ve satış takvimini de açıkladı.

Peki, AirPods 5 kaç TL? Özellikleri neler? Ön sipariş ve satış tarihi ne zaman? Kablosuz Şarj Kutulu AirPods 5’in farkı ne? İşte yeni modelin ayrıntıları…

AIRPODS 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Apple Türkiye’nin resmi mağazasına göre standart AirPods 5’in fiyatı 9.999 TL olarak açıklandı. Yeni model Aktif Gürültü Engelleme özelliğini standart olarak sunuyor.

AirPods 5: 9.999 TL

Apple ayrıca ürün için 3 aya kadar taksit seçeneğini de listeliyor.

KABLOSUZ ŞARJ KUTULU AIRPODS 5 KAÇ TL?

AirPods 5’in ikinci seçeneği olan Kablosuz Şarj Kutulu modelin Türkiye fiyatı 11.499 TL olarak belirlendi. AirPods 5 ve Kablosuz Şarj Kutusu: 11.499 TL Bu modelde kablosuz şarj desteğinin yanı sıra kulaklık sapını yukarı veya aşağı kaydırarak ses seviyesini ayarlama özelliği ve daha uzun pil ömrü bulunuyor.

AIRPODS 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

AirPods 5, önceki nesle kıyasla ses ve gürültü engelleme tarafında çeşitli yeniliklerle geliyor. Apple’a göre yeni modelin öne çıkan özellikleri şöyle:

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

1,5 kata kadar daha güçlü gürültü engelleme

Yeni çok portlu akustik mimari

Yeni nesil Adaptif EQ

Uyarlanabilir Ses

Şeffaf Mod

Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses

Dinamik kafa izleme

Ses İzolasyonu

Siri AI desteği

Canlı Çeviri desteği

USB-C şarj

IP57 toza, tere ve suya dayanıklılık

AIRPODS 5’TE AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME VAR MI?

Evet. Önceki nesilden farklı olarak AirPods 5’in her iki modelinde de Aktif Gürültü Engelleme bulunuyor. Apple, yeni neslin ANC performansının Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4’e kıyasla 1,5 kata kadar daha güçlü olduğunu belirtiyor. Yeni model ayrıca Şeffaf Mod ve ortam koşullarına göre ANC ile Şeffaf Mod arasında ayarlama yapan Uyarlanabilir Ses özelliğini destekliyor.

AIRPODS 5 HANGİ ÇİPİ KULLANIYOR?

Apple’ın resmi teknik bilgilerine göre AirPods 5’te H2 çipi bulunuyor. H2; Aktif Gürültü Engelleme, Ses İzolasyonu, Siri Etkileşimleri ve hesaplamalı ses özelliklerinin çalışmasında görev yapıyor.

AIRPODS 5 PİL ÖMRÜ NE KADAR?

Standart AirPods 5, Aktif Gürültü Engelleme açıkken tek şarjla 4 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Kablosuz Şarj Kutulu AirPods 5 ise ANC açıkken tek şarjla 5 saate kadar kullanılabiliyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam dinleme süresi ANC açıkken 22 saate kadar çıkıyor.

AIRPODS 5 KABLOSUZ ŞARJ DESTEKLİYOR MU?

Standart 9.999 TL’lik AirPods 5, USB-C şarj kutusuyla geliyor. Kablosuz Şarj Kutulu 11.499 TL’lik model ise USB-C’nin yanı sıra Apple Watch şarj aygıtı ve Qi sertifikalı kablosuz şarj cihazlarıyla şarj edilebiliyor. Kablosuz şarj kutusunda ayrıca Bul özelliği için ses çıkarabilen dahili hoparlör bulunuyor.

AIRPODS 5’TE SES AYARLAMA ÖZELLİĞİ VAR MI?

Ses seviyesini kulaklık üzerinden kaydırarak değiştirme özelliği Kablosuz Şarj Kutulu AirPods 5 modelinde bulunuyor. Kulaklık sapındaki kuvvet sensörü üzerinde yukarı veya aşağı kaydırılarak ses seviyesi değiştirilebiliyor. Bu özellik Apple’ın açık kulak tasarımlı standart AirPods serisinde ilk kez sunuluyor.

AIRPODS 5 CANLI ÇEVİRİ YAPIYOR MU?

Evet. AirPods 5, uyumlu iPhone modelleriyle birlikte Canlı Çeviri özelliğini destekliyor. Özelliğin kullanılabilirliği dil ve ülkeye göre değişiyor. Yeni model ayrıca Apple’ın daha kişiselleştirilmiş yapay zeka asistanı Siri AI ile eller serbest etkileşim imkanı sunuyor. Apple Türkiye mağazasında Siri AI’ın şu aşamada İngilizce dilinde kullanıma sunulduğu belirtiliyor.

AIRPODS 5 SUYA DAYANIKLI MI?

AirPods 5, IP57 derecesinde toza, tere ve suya dayanıklılık sunuyor. Apple, yeni nesilde dayanıklılık seviyesinin geliştirildiğini açıkladı.

AIRPODS 5 ÖN SİPARİŞLERİ NE ZAMAN?

Apple Türkiye’nin resmi satış sayfasına göre AirPods 5 için ön siparişler 12 Eylül 2026 saat 15.00’te başlayacak. Standart ve Kablosuz Şarj Kutulu modeller aynı tarihte ön siparişe açılacak.

AIRPODS 5 TÜRKİYE’DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

AirPods 5’in resmi satış tarihi 18 Eylül 2026 Cuma olarak açıklandı. Yeni kulaklık 18 Eylül’den itibaren Apple Store ve yetkili satış kanallarından alınabilecek.

AIRPODS 5 İLE AIRPODS PRO 3 ARASINDAKİ FİYAT FARKI NE KADAR?

Apple’ın güncel Türkiye fiyatlarına göre AirPods ailesindeki fiyatlar şöyle:

AirPods 5: 9.999 TL

AirPods 5 + Kablosuz Şarj Kutusu: 11.499 TL

AirPods Pro 3: 17.499 TL

AirPods Max 2: 39.999 TL

Apple, AirPods Pro 3’ün AirPods 5’e kıyasla 3 kata kadar daha fazla Aktif Gürültü Engelleme sunduğunu belirtiyor. Pro 3 ayrıca kalp atış hızı algılama ve İşitme Koruma özellikleriyle ayrılıyor.