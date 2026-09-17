'Ailem Güvende' operasyonları Avrupa'yı rahatsız etti: 7 ülke ortak mesaj yayımladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği günden bu yana başarılı operasyonlara imza atıyor. Başta sokak çeteleri olmak üzere, Bakan Gürlek'in talimatıyla aileyi tehdit eden her türlü yapıyla mücadele ediliyor.

OPERASYONLAR 15 İLİ KAPSIYOR

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde 'Ailem Güvende' operasyonları için düğmeye basıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle gerçekleştirilen operasyonlar toplam 15 ili kapsıyor.

AİLE YAPISINI TEHDİT EDEN DERNEKLERE BASKIN YAPILDI

Operasyonlar doğrultusunda aile yapısını tehdit eden birçok derneğe baskın yapıldı ve gözaltılar gerçekleştirildi.

Sosyal medyada aile ve çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; aile yapısı ve kamu düzeni üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği değerlendirilen paylaşımlar tek tek inceleniyor.

AVRUPA ÜLKELERİ RAHATSIZ OLDU

Ancak yapılan operasyonlar Avrupa ülkelerinde rahatsızlık yarattı.

'Ailem Güvende' operasyonlarına Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İzlanda ve Danimarka büyükelçilikleri, ortak bir mesaj yayımlayarak tepki gösterdi.

"LGBTI+ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK EYLEMLER ENDİŞE VERİCİDİR"

Yedi ülke ortak mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de 12 Eylül’den bu yana LGBTI+ bireylere, özellikle de insan hakları savunucularına ve LGBTI+ örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eylemler endişe vericidir.