Aidatımı ödemedim diye komşularım evimi satışa çıkardı...

Hüseyin amca telaşlı bir şekilde başladı anlatmaya.

"Evladım, şu virüs olmasa yanına gelecektim ama malum pek evden çıkamıyoruz. Onun için telefonla sorayım dedim.

Biliyorsun bizim sitenin yöneticileriyle aram açık. Hatta onlara o kadar kızdım ki uzun zamandır aidatımı dahi ödemiyordum. Bunlar da beni icraya vermişler.

Şimdi bir baktım ki mahkemeden karar çıkartıp evimi satacaklarmış. Böyle bir şey olabilir mi? Benim rızam olmadan evimi satabilirler mi? Ne olur bir akıl ver."

Hüseyin amcanın sorusunu kestirmeden cevaplayayım.

Evet!..

Aidat borcunu ödemeyenin sadece evi değil, dükkânı, mağazası, bürosu da satılabilir.

Çünkü;

Kat malikleri; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, bahçıvan, yönetici aylığı gibi ücretler ile ortak yer ve tesislerin bakım, onarım ve işletme giderlerini kendi "arsa payları oranında" ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kat malikinden aylık dönemler için %5 oranında gecikme faizi talep edilebilir.

Faiz veya gecikme zammı talep edebilmek için ihtarname gönderilmesine gerek de yoktur.

Hal böyle olunca bir kat malikinin diğer komşularının hakkını ihlal etmemesi gerekir. Aksi takdirde;

Kat maliki, kendisine düşen borçları ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale getirecek derecede ihlal ederse, onlar o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler. (Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 25)

Hâkimin, "çekilemez hale getirecek derecede ihlali" nasıl belirlediğine gelince;

Kat malikine ortak giderler ve avanstan hissesine düşen borçları ödemediği için "iki takvim yılı içerisinde üç defa" icra veya dava takibi yapılması,

Kendine düşen borç ve yükümlülükleri yerine getirmeyerek öteki kat maliklerinin haklarını "bir yıl süreyle ısrarla" ihlal etmesi,

Kendine ait bağımsız bölümünü "kumarhane, randevu evi veya buna benzer ahlak ve adaba aykırı" şekilde kullanması veya kullandırması.

Bu gibi durumlarda hâkim, mülkiyetinin devri istenen gayrimenkulün davayı açmış olan kat maliklerine "devredilmesine ve devir bedelinin karşı tarafa ödenmesine" karar verebilir.

Özetle; Hüseyin amcanın yöneticilerine kızıp aidatını ödemediği gibi sizde herhangi bir nedenle ısrarla aidatınızı ödemezseniz aylık %5 faiz de sizi kurtarmayabilir.

Altı üstü bir aidat ne olacak ki demeyin.

Benden uyarması...