Ağustos bütçe rakamları açıklandı! Gelirler ve giderler kaç trilyon TL’ye ulaştı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ağustos 2026 merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıklamasıyla kamu maliyesindeki son tablo belli oldu. “2026 bütçe açığı ne kadar?”, “Ağustos bütçe gelirleri kaç TL?”, “Bütçe giderleri ne kadar oldu?” ve “İlk 8 aylık bütçe açığı kaç TL?” gibi sorular araştırılıyor. Ağustos ayında gelirler giderleri aşarken yılın ilk 8 ayında bütçe açığı 1,3 trilyon TL’nin üzerine çıktı. Peki ağustos ayında bütçe neden fazla verdi, faiz giderleri ne kadar oldu? İşte ayrıntılar.

AĞUSTOS 2026 BÜTÇE AÇIĞI NE KADAR OLDU?

Merkezi yönetim bütçesi Ağustos 2026’da açık vermedi. Gelirlerin giderleri aşmasıyla bütçe 12 milyar 852 milyon TL fazla verdi. Temmuz ayında 378,1 milyar TL açık veren bütçe böylece ağustos ayında yeniden artıya geçti. Ancak geçen yılın aynı ayında verilen 96,7 milyar TL’lik fazlayla karşılaştırıldığında bütçe fazlasında belirgin bir gerileme yaşandı.

AĞUSTOS 2026 BÜTÇE GELİRLERİ KAÇ TL OLDU?

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artarak 1 trilyon 654 milyar 910 milyon TL oldu. Vergi gelirleri 1 trilyon 473 milyar 311 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken genel bütçe vergi dışı gelirleri 147 milyar 452 milyon TL olarak kaydedildi.

AĞUSTOS 2026 BÜTÇE GİDERLERİ NE KADAR?

Merkezi yönetim bütçe giderleri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 artarak 1 trilyon 642 milyar 58 milyon TL seviyesine çıktı. Faiz hariç bütçe giderleri ise yaklaşık 1 trilyon 445 milyar TL oldu. Böylece giderlerdeki yıllık artış oranı gelirlerdeki artışın üzerinde gerçekleşti.

2026 İLK 8 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI NE KADAR?

Aylık bütçenin fazla vermesine rağmen ocak-ağustos döneminde açık devam etti. Yılın ilk 8 ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 12 trilyon 162 milyar 740 milyon TL, gelirleri ise 10 trilyon 854 milyar 652 milyon TL oldu. Böylece 2026’nın ocak-ağustos dönemindeki toplam bütçe açığı 1 trilyon 308 milyar 88 milyon TL olarak gerçekleşti.

FAİZ DIŞI BÜTÇE FAZLASI NE KADAR OLDU?

Ağustos ayında faiz dışı bütçe dengesi güçlü şekilde fazla verdi. Faiz dışı giderler yaklaşık 1 trilyon 445 milyar TL olurken faiz dışı fazla 209,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, faiz ödemeleri hesaba katılmadığında bütçe gelirlerinin temel kamu harcamalarının üzerinde kaldığını gösteriyor.

2026 FAİZ GİDERLERİ NE KADAR OLDU?

Ağustos ayında merkezi yönetim bütçesinden 197 milyar 76 milyon TL faiz harcaması yapıldı. Ocak-ağustos döneminde ise faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak yaklaşık 1 trilyon 988,1 milyar TL’ye ulaştı. Böylece yılın ilk 8 ayında faiz giderleri 2 trilyon TL sınırına yaklaştı.

2026 BÜTÇE AÇIĞI GEÇEN YILA GÖRE ARTTI MI?

Evet. Ocak-ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 44 arttı. Gelirler ilk 8 ayda yüzde 36 artarken giderlerdeki yükseliş yüzde 36,8 oldu. Ağustos ayında bütçenin fazla vermesi aylık görünümü iyileştirse de yılın tamamına ilişkin bütçe performansında giderlerin seyri ve faiz harcamaları yakından takip edilecek.