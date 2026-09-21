Afra Saraçoğlu neden gözaltına alındı? Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son durum

Kamuoyunda tanınan isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması gündemdeki yerini koruyor. “Afra Saraçoğlu neden gözaltına alındı?”, “Hangi ünlüler hakkında işlem yapıldı?”, “Tutuklanan isimler kimler?” ve “Soruşturma nasıl ilerliyor?” soruları araştırılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, temini ve bazı bağlantılı iddialar inceleniyor. Süreçte oyuncular, müzisyenler, spor dünyasından isimler ve sosyal medya alanında tanınan kişiler hakkında adli işlemler gerçekleştirildi.

AFRA SARAÇOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Afra Saraçoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında verilen gözaltı kararı nedeniyle Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Saraçoğlu, daha önce yaptığı açıklamada yurt dışında önceden planlanan bir iş seyahati nedeniyle bulunduğunu ve adli makamlarla iş birliği yapmak için Türkiye’ye döneceğini belirtmişti.

AFRA SARAÇOĞLU HAKKINDA SUÇLAMA VAR MI?

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmesi, tek başına suçun kesinleştiği anlamına gelmiyor. Afra Saraçoğlu hakkındaki hukuki durum, soruşturma sürecinde alınacak ifadeler, incelemeler ve savcılık değerlendirmeleri sonucunda netleşecek.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA KAÇ KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI?

Soruşturma kapsamında toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 21 kişinin yakalandığı açıklandı. İşlem yapılan isimler arasında oyuncular, şarkıcılar, spor dünyasından kişiler ve sosyal medya alanında tanınan isimler yer aldı.

ARAS BULUT İYNEMLİ VE SEFO NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Oyuncu Aras Bulut İynemli ve şarkıcı Sefo olarak bilinen Seyfullah Sağır, soruşturma kapsamında işlem yapılan isimler arasında yer aldı. Bu isimler hakkında da soruşturma kapsamında adli süreç yürütülüyor. Gözaltı veya soruşturma kapsamında bulunmak, kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmiyor.

HASAN ŞAŞ HAKKINDA HANGİ KARAR VERİLDİ?

Eski milli futbolcu Hasan Şaş da soruşturma kapsamında işlem yapılan isimler arasında yer aldı. Hasan Şaş’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

SORUŞTURMADA TUTUKLANAN İSİMLER KİMLER?

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isimlerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart hakkında tutuklama kararı verildi. Bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER KİMLER?

Soruşturma kapsamında adı geçen isimler arasında:

Afra Saraçoğlu

Aras Bulut İynemli

Sefo (Seyfullah Sağır)

Hasan Şaş

Nilperi Şahinkaya

Melis Sezen

Melis İşiten

Sayat Zurnacı

Aytaç Kart

gibi isimler yer aldı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında bazı tanınmış kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin iddialar araştırılıyor. Savcılık soruşturma kapsamında delil toplama, ifade alma ve gerekli adli işlemleri yürütüyor.

SORUŞTURMADA SON DURUM NE?

21 Eylül 2026 itibarıyla soruşturma devam ediyor. Bazı şüpheliler serbest bırakılırken bazı isimler hakkında tutuklama veya adli kontrol kararları verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ve soruşturmanın kapsamı savcılık tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

AFRA SARAÇOĞLU TUTUKLANDI MI?

21 Eylül itibarıyla Afra Saraçoğlu hakkında tutuklama kararı açıklandığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Saraçoğlu’nun gözaltı sonrası işlemleri ve soruşturma süreci devam ediyor.