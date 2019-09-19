Affet bizi Piri Reis...

Bazen orijinal bir şey yapacağız diye öylesine absürt işler yapılıyor ki sormayın.

Bu absürtlüğe örnek teşkil edebilecek mahiyette olan bir program afişini gördüğüm günden beri bir kültür insanı olarak uykularım kaçıyor inanın...

Kültür Bakanlığı’nın görevlerinden birisi de medeniyetimize ait unsurları dünya milletlerine tanıtmaktır. Bakanlık bunun için her yıl değişik projeler geliştirir veya projeleri destekler.

Buraya kadar her şey normal.

Normal olmayan ise Kültür Bakanlığı’nın medeniyetimizi tanıtmak adına yaptığı acaibül garaib işler...

Bu acaibül garaib işlerden birisi de Piri Reis Balesi..!

Mersin Devlet Opera ve Balesi, dünya denizcilik tarihinin en önemli isimlerinden Osmanlı Deniz Bilimcisi Piri Reis'in hayatını bale ile anlatan bir oyun sahneliyor.

Ve bu oyun uluslararası arenaya çıkarılıyor. Hem de Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar ile aynı şemsiye altında. Japonlarla sarmaş dolaş Piri Reis sahneye koyuluyor.

Oyun için hazırlanan afiş ve görsellerde ilk anda büyük bir iğretilik göze çarpıyor. İlk bakışta anlamlandırmakta zorlandığım afiş ve görsellerde sakallı, sarıklı ve şalvarlı erkekler mini etekli, tayt giymiş bayanlarla dans ediyor.

Hani hayatta bazı şeyler asla yan yana gelmez, gelemez ya, işte öyle bir şey. Sarık ve mini etek...

Hadi erkekler sarıklı, şalvarlı kadınlar da peçeli falan olsa veya erkeklerde sarıksız olsa tamam da sarık ve mini etek çok kel alaka duruyor yahu...

Hele bir de sakallı, sarıklı erkekler ile mini etekli ve taytlı bayanların sarmaş dolaş olduğu sahneler yok mu... Adeta işin tuzu biberi olmuş...

Bu oyunu seyredenler sanacak ki Piri Reis, eli işte gözü oynaşta...

Oysa Piri Reis dünya denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir isim. Dünya denizlerinin altını üstüne getirmiş, o günün imkanları ile çizilmesi imkânsız olan bir dünya haritasını bilim tarihine hediye etmiş bir isim.

Hayatı denizlerde geçmiş bir efsanevi kişiliği mini etekli, taytlı bayanlarla anlatmaya çalışmak sanırım dünyanın en dandik işi olsa gerek...

Piri Reis’in filmi yapılır,

Piri Reis’in çizgi filmi, animasyonu yapılır,

Piri Reis Marşı yapılır,

Piri Reis efsanesi yapılır,

Piri Reis Tiyatrosu yapılır,

Piri Reis gemisi yapılır,

Piri Reis havuzu yapılır,

Hatta Piri Reis kavalı bile yapılır

Lakin,

Piri Reis balesi nedir yahu...

Matematikte bir kural vardır,

Elmalarla armutlar toplanmaz diye...

İşte aynı bu misal,

Piri Reis balesinde sarık ile mini etek bir araya gelemez,

Gelirse ortaya ne idüğü belirsiz böyle acaibül garaib işler çıkar işte...

Yahu insan hiç mi düşünmez, akletmez,

Vicdanı sızlamaz...

Sanat yapacağım diye tarihi bir şahsiyetin aziz hatırasına bu kadar da zulmedilmez kardeşim.

Batı kültürü ile Doğu kültürünün muhteşem tensel birleşmesi..!

Piri Reis mezarından kalkıp gelse ve bu baleyi akledenleri denizlerin dibine gömse yeridir.

Azıcık insaf yahu...

Sanat yapacağız diye tarihi şahsiyetleri ve olayları bu kadar da dejenere etmeyin lütfen...

Affet biz Piri Reisim...

Aziz hatırana yapılan bu saygısızlık için senden özür diliyorum...

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