Adalet Bakanlığı'ndan dev adım: 199 yeni noterlik açılıyor

Adalet Bakanlığı, vatandaşların noterlik işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilmesi amacıyla noterlik teşkilatını genişletme kararı aldı. Hizmet yoğunluğu ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak alınan karar kapsamında; 115 birinci sınıf, 71 ikinci sınıf ve 13 üçüncü sınıf olmak üzere toplam 199 yeni noterlik kuruluyor. Yeni açılacak tesislerle birlikte işlem sürelerinin kısaltılması ve hizmet etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı paylaşımı:

Vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla noterlik teşkilatımızı güçlendiriyoruz.

İhtiyaç ve hizmet yoğunluğu dikkate alınarak 115 birinci sınıf, 71 ikinci sınıf ve 13 üçüncü sınıf olmak üzere toplam 199 yeni noterlik ihdas ediyoruz.

Yeni noterliklerle birlikte hizmete erişimin kolaylaştırılmasını, işlem yoğunluğunun azaltılmasını ve noterlik hizmetlerinin daha etkin sunulmasını hedefliyoruz.

Akın Gürlek'ten açıklama:

"Adalet hizmetlerini vatandaşlarımız için daha erişilebilir hâle getirmeye devam ediyoruz.

Noterliklerimiz; hukuki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yargının iş yükünün azaltılmasında ve vatandaşlarımızın işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandırabilmesinde önemli bir görev üstleniyor.

İhtiyaç duyulan bölgelerde kurduğumuz 199 yeni noterlikle hizmet ağımızı daha da güçlendiriyor, vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle vatandaş odaklı hizmetlerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz."