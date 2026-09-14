Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Çocukları ve gençleri hedef alan içeriklere yakın takip

Adalet Bakanı Akın Gürlek imzasıyla, 81 ilde görev yapan 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına "Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlâka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere yönelik ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi istendi. Bu kapsamda dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınması ve gerekli hallerde içerik çıkarma ile erişim engelleme tedbirlerinin uygulanması talimatı verildi.

ÖRGÜTLÜ SUÇ VE MALİ SUÇ HÜKÜMLERİ UYGULANABİLECEK

Organize yapı şüphesi bulunan durumlarda örgütlü suç hükümlerinin uygulanması, suçtan gelir elde edildiğine ilişkin emare bulunması halinde ise eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesi istendi.

Genelgede ayrıca mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve ilgili kurumlarla sürekli koordinasyon sağlanması gerektiği belirtildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, genelgeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda aileyi, çocukları ve gençleri istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içeriklerden korumaya yönelik mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

Gürlek, başsavcılıklardan ihbarların hızlı şekilde değerlendirilmesini, dijital delillerin korunmasını ve gerekli hukuki tedbirlerin uygulanmasını istediklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında "Çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir" diyerek, aile kurumunu, gençlerin geleceğini ve toplum düzenini hedef alan suç yapılanmalarına müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Gürlek, paylaşımını "Ailemizi koruyacağız. Çocuklarımızı koruyacağız. Geleceğimizi koruyacağız!" ifadeleriyle tamamladı.

GÜVENLİ SOKAKLAR İÇİN DE DÜĞMEYE BASILDI

Yeni eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül'de ülke genelinde “Sokaklar Güvende” operasyonu başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni eğitim öğretim yılının ilk gününün erken saatlerinde, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini ve 148 eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonların uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi farklı suç alanlarında faaliyet gösteren yapılara yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Gürlek, mücadelenin yalnızca suçluların yakalanmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak suç örgütlerinin insan kaynağının, finansmanının, bağlantılarının, lojistik imkanlarının ve suç üretme kapasitesinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Gençlerin sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin etkisi altına alınmasına da dikkat çeken Gürlek, suçu bir güç ve statü unsuru olarak göstermeye çalışan yapıların ortadan kaldırılacağını kaydetti.

Bakan Gürlek açıklamasında, “Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır! Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır!” ifadelerini kullanarak mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.