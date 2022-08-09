Abdülhamida Han sondaj gemisi görev yerine uğurlanıyor

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mersin'de düzenlenen törenle görev yerine uğurlanıyor.

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Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon faaliyetlerine hız katacak 4'üncü sondaj gemisi Mavi Vatan'a açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Taşucu Limanı'nda sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın ilk görev yerine uğurlama töreninde birazdan konuşma yapacak.

Erdoğan gemide incelemelerde bulundu

Adana'dan Mersin'in Taşucu Limanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin havadan incelenmesinin ardından sonra geminin üzerindeki piste indi. Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.

Filonun en güçlü gemisi

Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

Yunanistan'da manşetlerde

Yunan Ta Nea gazetesi, Abdülhamid Han sondaj gemisini 'Türkiye'nin en güçlü ve modern gemisi' olarak tanımladı.



Yunanistan merkezli Atina 984, "Türk sondaj kulesi 9 Ağustos'tan itibaren Akdeniz'de" manşetiyle verdiği haberde, geminin 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabildiğine dikkat çekildi.