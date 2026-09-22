ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Durumları iyi değil
BM Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamasında İran'ın iyi bir durumda olmadığını vurguladı.
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ABD ile İran arasında tansiyon düşmezken, son dönemde çatışmalarda da artış yaşandı. İran'dan gelen son açıklamalarda diplomasi trafiğinin devam ettiği doğrulansa da henüz dünyanın beklediği somut adım atılamadı.
Savaş sürdükçe dünya ekonomisinde oluşan hasar artarken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.
"İRAN'IN DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"
İran konusunda görüşmelerinin sürdüğünü belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün İran konusunda toplantılarım var. İran çok kötü şartlardan geçiyor.
İran nükleer silaha sahip olmayacak. Durumları hiç iyi değil.”
PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
Öte yandan Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olacağını da söylemişti.
Pezeşkiyan'ın kurul nedeniyle yarın ABD'de olması bekleniyor.