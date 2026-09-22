ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Durumları iyi değil BM Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamasında İran'ın iyi bir durumda olmadığını vurguladı.