ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının bitiş tarihini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD'nin ekonomik ve güvenlik alanındaki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

ABD ekonomisinin geleceğinin parlak olduğunu savunan Trump, ülkedeki istihdamın tarihinin en iyi seviyesinde olduğunu söyledi.

Trump, ABD'ye yönelik yatırımlara ilişkin, "Dünya tarihinde hiçbir ülkeye bu kadar yatırım yapılmamıştı. 21 trilyon dolarlık yatırım sözü aldık." ifadelerini kullandı.

"ABD ALTIN DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

ABD'nin geçmişte dünyanın en güvensiz sınırlarından bazılarına sahip olduğunu belirten Trump, artık bu durumun değiştiğini dile getirdi.

Suç oranlarına da değinen Trump, "Suç oranını en düşüğe indirdik ve yüzde 80 bir azalma söz konusu." dedi.

Trump, ABD'de yeni bir dönemin başladığını belirterek, "ABD'yi karanlık çağdan kurtarıp altın dönemi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İRAN REJİMİ 51 YILDIR KAN DÖKEREK SİYASET SÜRDÜRDÜ"

Donald Trump, konuşmasında İran'a yönelik eleştirilerde bulunarak, başkanlığı döneminde barış için adımlar attığını söyledi.

Trump, "Barış getireceğim dedim ve dediğimi yaptım. ABD bu cesareti gösterdi. Bir sürü ülkeyle birlikte çalıştık ve yılların bitmemiş meselelerini bitirmek için uğraştık." ifadelerini kullandı.

İran yönetimine de değinen Trump, "51 yıldır fanatik İran rejimi kan dökerek siyaseti sürdürdü. Onlarla işbirliği yapmak ve teröre verdikleri desteği durdurmak istedim ancak onlar buna izin vermedi." dedi.

Trump, ABD'de 11 Eylül saldırılarının 25'inci yıl dönümünün anıldığını belirterek, "2 hafta sonra da 2 Ekim saldırısının yıldönümü. İran buradaki birçok sivili ve çocuğu öldürdü." ifadelerini kullandı.

"İRAN SEÇİMİ BEKLİYOR AMA BEN 2,5 YIL DAHA BURADAYIM"

İran ile süren savaşın akıbetine ilişkin de konuşan ABD Başkanı, "İran ile bir anlaşma yapacak mıyız bu merak konusu. Yoksa İran'ı yok mu edeceğim?" derken, bir barışın sağlanacağına inandığını da dile getirdi.

İran'ın anlaşma yapmak için ABD seçimlerinin sonucu beklediğini iddia eden Donald Trump, "Bence ara seçimlerden sonra hemen bir anlaşma yapacağız. Onlar seçimlerdeki performansımı görmek istiyor. Ancak ben daha 2 buçuk yıl daha kalacağım." dedi.

AVRUPA'YI DA UYARDI

İran’ın Amerikan görevlilerini ve bölgedeki diğer kişileri tehdit ettiğini belirten Trump, Tahran’ın Avrupa’yı da vurabilecek menzile sahip bir füze geliştirdiğini söyledi.

Trump, “Umarım Avrupa bunu not almıştır” ifadelerini kullanarak Avrupa ülkelerini İran’ın füze kapasitesine karşı uyardı.

İran’ın nükleer silahlara ulaşma çabasını sürdürdüğünü öne süren Başkan Trump, Tahran’ın balistik füze savunma kapasitesinden yararlanarak nükleer programını devam ettirmeye çalıştığını belirtti.

Trump, İran’ın bu çalışmalarında başarılı olması halinde terör ve ölümün yayılmaya devam edebileceğini öne sürerek, “Nükleer bir faciayla karşı karşıya olurduk” dedi.