ABD askerleri, Donald Trump'a yakın Latin Amerika ülkelerine kaydırılıyor

ABD yönetimi, Avrupa ve Orta Doğu için ayrılan askeri yardım fonlarının bir bölümünü Latin Amerika ülkelerine aktarma kararı aldı.

Trump yönetiminin Kongre'ye yaptığı bildirimde, Slovakya, Kuzey Makedonya, Tunus ve Irak'a tahsis edilen toplam 52 milyon dolarlık dış askeri finansmanın Panama, Peru, Ekvador ve Kolombiya'ya yönlendirileceği belirtildi.

ABD BASINI KARARI "TRUMP'A YAKIN ÜLKELER" OLARAK GÖRDÜ

Karar, ABD medyasında, Donald Trump yönetimine yakınlığıyla öne çıkan Latin Amerika'daki sağcı hükümetlere yönelik askeri desteğin artırılması şeklinde değerlendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye gönderdiği bildirimde fonların "uyuşturucu terörizmiyle mücadele etmek ve Panama Kanalı'nın güvenliğini sağlamaya devam etmek" amacıyla kullanılacağını açıkladı. Bakanlık ayrıca Batı Yarımküre'nin ABD'nin askeri yardım programlarında tarihsel olarak ihmal edildiğini savundu.

Açıklamada, Latin Amerika'da etkisini artıran Çin'e yönelik değerlendirmede de bulunularak, söz konusu fonların "düşmanların yarımküremizde stratejik dayanaklar kurmasını engelleyeceği" ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçen hafta Kolombiya, Ekvador ve Peru'yu ziyaret etmişti. Rubio, bu ülkelerin uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele çabalarını artırmaları karşılığında ABD'nin sağlayacağı yardımların yükseltileceğini söylemişti.

ABD'nin dış askeri finansman programı, yardım alan ülkelerin Amerikan savunma şirketlerinden silah ve askeri teçhizat satın almasına imkan sağlıyor.