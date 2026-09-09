A101 Aldın Aldın ürünleri belli oldu! 10 Eylül aktüel kataloğunda neler var, fiyatları ne kadar?

A101’in 10 Eylül 2026 Perşembe günü satışa çıkaracağı Aldın Aldın ürünleri belli oldu. Yeni haftanın kataloğunda elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, motosikletten temizlik ürünlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Peki, A101 10 Eylül kataloğunda neler var? Hangi ürünler indirimde? Televizyon, telefon, motosiklet ve cam temizleme robotu kaç TL? İşte öne çıkan ürünler ve fiyatları…

A101 10 EYLÜL 2026 KATALOĞU YAYIMLANDI MI?

Evet. A101’in resmi internet sitesinde 10 Eylül’den itibaren geçerli aktüel afiş yayımlandı. Ayrıca 10-13 Eylül tarihleri arasında geçerli ayrı kampanya afişi de bulunuyor.

Aktüel ürünler 10 Eylül Perşembe gününden itibaren mağazalarda satışa çıkacak.

A101 10 EYLÜL TELEVİZYON FİYATLARI NE KADAR?

10 Eylül kataloğunun dikkat çeken ürünleri arasında büyük ekran televizyonlar bulunuyor. Katalogdaki başlıca TV modelleri ve fiyatları şöyle:

Samsung 70" Crystal UHD 4K Smart TV: 45.999 TL

Philips 65" 4K UHD LED Smart TV: 40.999 TL

Hi-Level 55" 4K UHD webOS Smart QLED TV: 20.999 TL

Onvo 40" FHD QLED TV: 10.499 TL

A101 10 EYLÜL CEP TELEFONU KAÇ TL?

A101 kataloğunda Ovion V8 Lite 4/128 GB cep telefonu 6.799 TL fiyatla yer alıyor. Model 128 GB depolama kapasitesiyle satışa sunulacak.

A101 CAM TEMİZLEME ROBOTU KAÇ TL?

Katalogda Kiwi Cam Temizleme Robotu 6.499 TL fiyatla satışa çıkıyor. Üründe 3500 Pa güç ve uzaktan kumanda özelliği bulunuyor.

Aynı kategoride Kiwi buharlı temizleyici 1.299 TL, Homend halı ve koltuk yıkama makinesi ise 4.499 TL fiyatla katalogda yer alıyor.

A101 10 EYLÜL KÜÇÜK EV ALETLERİNDE NELER VAR?

10 Eylül'den itibaren satışa çıkacak küçük ev aletleri arasında şu ürünler bulunuyor:

English Home 5'i 1 Arada Saç Şekillendirme Seti: 4.999 TL

Homend Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: 4.499 TL

Kiwi Vakumlu Buharlı Kırışık Giderici: 2.999 TL

Fantom Dikey Süpürge: 2.399 TL

Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın: 2.199 TL

Sinbo Retro Elektrikli Çay Makinesi: 1.899 TL

Pierre Cardin Saç Sakal Kesme Makinesi: 1.399 TL

Kiwi Buharlı Temizleyici: 1.299 TL

English Home Saç Düzleştiricisi: 999 TL

Piranha Araç Tipi El Süpürgesi: 499 TL

Kiwi Yumurta Pişirici: 499 TL

A101 10 EYLÜL BEYAZ EŞYA FİYATLARI NE KADAR?

A101’in yeni kataloğunda SEG markalı çamaşır makinesi ve buzdolabı da bulunuyor.

SEG 8 kg Çamaşır Makinesi: 17.999 TL

SEG 242 litre Buzdolabı: 15.999 TL

A101 10 EYLÜL MOTOSİKLET FİYATLARI NE KADAR?

Katalogda motosiklet ve üç tekerlekli moped seçenekleri de yer alıyor. Açıklanan fiyatlar şöyle:

Revolt RSX7 149,3 cc Benzinli Motosiklet: 109.990 TL

Revolt RX5 250 cc Cross Motosiklet: 89.990 TL

Volta VM2 Üç Tekerlekli Moped: 69.990 TL

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 54.990 TL

A101 10 EYLÜL GAMING ÜRÜNLERİ NELER?

Oyuncu ekipmanlarında Piranha markalı çeşitli ürünler satışa sunulacak.

RGB Gaming Mouse: 179 TL

1+1 Stereo RGB Gaming Hoparlör: 399 TL

RGB Kulak Üstü Gaming Kulaklık: 499 TL

2'li Sese Duyarlı RGB LED Aydınlatma: 529 TL

RGB Kulak İçi Gaming Kulaklık: 549 TL

Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu: 429 TL

A101 10 EYLÜL MUTFAK ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?

Mutfak ve züccaciye bölümünde termos bardaktan porselen ürünlere kadar farklı seçenekler bulunuyor.

Çelik Matara: 799 TL

Tantitoni Termos Bardak: 489 TL

Metaltex 2 Katlı Sepet: 399 TL

Paşabahçe Bouquet Kase 4'lü: 299 TL

Hascevher Mini Pişirme Ürünleri: 249 TL

Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 6'lı: 249 TL

Kilitli Saklama Kabı 3'lü: 249 TL

Stantlı Baharatlık 3'lü: 219 TL

Nehir Servis Gereçleri: 159 TL

A101 10 EYLÜL GIDA ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?

A101’in kampanya ürünlerinde dondurulmuş gıda ve şarküteri seçenekleri de bulunuyor. Öne çıkan ürünlerden bazıları şöyle:

Erpiliç Dondurulmuş Piliç Bonfile: 219 TL

Erpiliç Piliç Göynük Köfte 500 g: 89,50 TL

Frozen Kitchen Tombik Et Döner 200 g: 149,50 TL

Lezita Piliç Cordon Bleu 300 g: 42,50 TL

Polonez Hindi Füme 150 g: 79,50 TL

Pınar Hindi Salam 900 g: 155 TL

Superfresh Parmak Patates 1 kg: 129,50 TL

A101 10 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

A101’in Aldın Aldın kataloğundaki ürünler 10 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak. A101’in resmi sitesinde söz konusu kampanya “10 Eylül’den itibaren” ifadesiyle yayımlandı.

Ürünlerin stok durumu mağazaya göre değişebiliyor.