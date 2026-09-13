241 kişiyi taşıyan gemiyle irtibat kesildi!

Yetkililer, Surabaya kentinden Banjarmasin kentine doğru seyreden gemiyle yerel saatle 02.00 sularında irtibatın kesildiğini bildirdi.

Gemi operatörünün, geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi almasının ardından durumu bildirdiğini aktaran yetkililer, 241 kişiyi taşıyan geminin Java bölgesi açıklarında kaybolduğunu açıkladı.

Arama-kurtarma ekipleri sevk edildi

Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin geminin en son tahmin edilen konumuna sevk edildiğini duyurarak, kaybolanların bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini, arama faaliyetlerinin ilgili tüm makamların işbirliğinde yürütüldüğünü kaydetti.