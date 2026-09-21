21 Eylül gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik devam ediyor. “Gram altın bugün ne kadar?”, “21 Eylül gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın fiyatı ne oldu?” ve “Altın yükselecek mi?” soruları yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altının seyri ve dolar/TL hareketi gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 21 Eylül sabah saatlerinde gram altında 6 bin 800 TL seviyesinin üzerinde işlemler görülüyor.

21 EYLÜL GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

21 Eylül 2026 Pazartesi günü gram altın fiyatı yaklaşık olarak 6.828 TL - 6.849 TL bandında işlem görüyor. Güncel piyasa verilerinde gram altının satış fiyatı yaklaşık 6.834 TL seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN YÜKSELDİ Mİ?

Gram altın haftaya sınırlı hareketle başladı. Önceki haftaki yükselişin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde hafif geri çekilme görülse de gram altın 6 bin 800 TL seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

21 Eylül’de çeyrek altının satış fiyatı yaklaşık 11 bin 100 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalardaki alış-satış farkı, kuyumcu ve banka fiyatlarında küçük değişikliklere neden olabiliyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 21 Eylül’de yaklaşık 44 bin 500 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı ve dolar/TL hareketi, Cumhuriyet altını fiyatlarında da belirleyici oluyor.

ONS ALTIN BUGÜN KAÇ DOLAR?

Ons altın 21 Eylül’de yaklaşık 4.350-4.360 dolar seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında Fed’in faiz politikası ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler bulunuyor.

GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Gram altındaki hareketin iki temel belirleyicisi bulunuyor:

Ons altın fiyatı,

Dolar/TL kuru.

Ons altında yaşanan yükseliş veya düşüşler, dolar kurundaki hareketlerle birlikte gram altın fiyatına yansıyor.

FED KARARI ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

Fed’in faiz kararları altın piyasasında önemli rol oynuyor. Faizlerin yüksek kalması genel olarak faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturabilirken, faiz indirimi beklentileri altını destekleyebiliyor. Yatırımcılar bundan sonraki süreçte Fed’in yeni mesajlarını ve ABD ekonomik verilerini takip ediyor.

ALTINDA YENİ REKOR GELİR Mİ?

Altının yönünü ons fiyatı, dolar/TL, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının kararları belirleyecek. Gram altında kısa vadeli dalgalanmalar yaşanabilse de yatırımcıların odağında ons altının seyri ve kur hareketleri bulunuyor.