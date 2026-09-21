21 Eylül dolar kaç TL oldu? Euro alış-satış fiyatı ne kadar? Güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurlarındaki hareketlilik 21 Eylül 2026 Pazartesi günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde. “Dolar bugün kaç TL?”, “Euro ne kadar oldu?”, “Dolar alış-satış fiyatı kaç?” ve “Döviz kurları yükseldi mi?” soruları araştırılıyor. Serbest piyasada dolar 48,80 TL seviyesinde işlem görürken euro/TL 56 TL bandının üzerinde bulunuyor. Küresel piyasalarda Fed’in faiz kararının ardından doların seyri ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeler döviz fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

21 EYLÜL DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

21 Eylül 2026 Pazartesi günü doların alış fiyatı yaklaşık 48,79 TL, satış fiyatı ise 48,80 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe sınırlı yükselişle başladı.

21 EYLÜL EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL’de güncel fiyatlar yaklaşık 56,05 TL alış, 56,06 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Euro fiyatında küresel piyasalardaki dolar hareketi ve euro/dolar paritesindeki değişimler takip ediliyor.

1 DOLAR KAÇ TL OLDU?

Serbest piyasada 1 ABD doları 21 Eylül itibarıyla yaklaşık 48,80 TL seviyesinden işlem görüyor. Banka ve döviz bürolarında uygulanan alış-satış farkı nedeniyle vatandaşların karşılaştığı rakamlar değişiklik gösterebiliyor.

1 EURO KAÇ TL OLDU?

21 Eylül’de 1 euro yaklaşık 56,06 TL seviyesinde bulunuyor. Euro/TL hareketinde dolar kuru kadar Avrupa ekonomisine ilişkin beklentiler ve küresel para piyasaları da etkili oluyor.

STERLİN BUGÜN KAÇ TL?

İngiliz sterlini 21 Eylül’de yaklaşık 65,36 TL seviyesinde işlem görüyor. Sterlin/TL fiyatı da küresel dolar hareketleri ve İngiltere ekonomisine ilişkin gelişmelerden etkileniyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar/TL’deki hareketlilikte küresel dolar talebi, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası ve iç piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor. Fed’in faiz kararları sonrası yatırımcıların dolar pozisyonlarını yeniden değerlendirmesi, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde etkili olabiliyor.

EURODA SON DURUM NE?

Euro, dolar karşısındaki hareketlere bağlı olarak TL karşısında yön buluyor. 21 Eylül’de euro/TL 56 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası ve küresel ekonomik verileri takip ediyor.

DOLAR VE EURODA YENİ ZAM GELİR Mİ?

Döviz kurlarının yönü; ABD ekonomik verileri, merkez bankalarının faiz kararları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilere bağlı olarak değişebiliyor. Uzmanlar, kısa vadede kur hareketlerinde dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor.