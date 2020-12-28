2020’ye methiye…

2020 yılının son günlerini yaşadığımız şu günlerde geçtiğimiz yıl ile karşılaştırma açısından çeşitli değerlendirmeler yapıldı, yapılıyor, yapılacak.

Şu ana kadar yapılan yorumlarda genellikle 2020 yılından olumsuz bir şekilde söz ediliyor ve öyle görünüyor ki edilmeye de devam edecek.

2020 ile ilgili yapılan yorumlarda bu yılın ne uğursuzluğu kaldı ne felaket tellallığı.

Ne kadar olumsuz kelime ve cümle varsa bu durum 2020 yılı ile eşleştiriliyor. Oysa ben 2020 yılı hakkında yapılan bütün olumsuzlukların aksini düşünüyorum ve kendi adıma bu yıla teşekkürlerimi ifade ediyorum.

2020 yılı bizim için hayatımızı gözden geçirme, sahip olduğumuz nimetleri hatırlama, elimizde ne büyük imkanlara sahip olduğumuzu görme yılı oldu.

2020, bizim için Sultan Süleyman’a ait “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." sözünün ne kadar doğru bir söz olduğunu bil müşahede yaşadığımız bir yıl oldu.

“Sağlık” gibi ne büyük bir nimete sahip olduğumuzu hatırlattığın için müteşekkiriz sana 2020…

Sahip olduğumuz en büyük nimetin ciğerlerimizi hava ile doldurmanın olduğunu hatırlattığın için müteşekkiriz sana 2020. Oysa biz bu yıla kadar bir nefesçik hava almanın ne kadar değerli olduğunun farkında değildik ve muhtemelen de farkında olamayacaktık.

Ailemizle vakit geçirmemize, ailevi değerleri tekrar hatırlamamıza vesile olduğun için müteşekkiriz sana 2020.

Yoksa biz evden-işe, işten-eve gidip gelmekten başka bir iş yapmıyor, yorgunluk bahanesiyle aile fertlerimizi ihmal ediyor, evlatlarımızın muhtaç olduğu sevgi ve merhameti onlara sunamıyorduk.

Dünyada yaşayan bütün insanların dili, dini, ırkı ne olursa olsun küçücük bir mikrop karşısında eşit olduğunu gösterdiğin için müteşekkiriz sana 2020. Küçücük bir mikrobun cinsiyet ve ırk seçmediğini, insanlar arasında ayrım olmaması gerektiğini gösterdin bize.

Doktorlar ve öğretmenler gibi meslek sahiplerinin hayatlarımızda ne kadar önemli olduğunu hatırlattığın için müteşekkiriz sana 2020. Yoksa bizler bu meslek erbaplarının hayatımızda ne kadar önemli olduklarını çoktan unutmuştuk.

Özgürlüğün ne büyük bir nimet olduğunu hatırlattığın için müteşekkiriz sana 2020. Evlerimize kapandığımız, “sosyal mesafe” adı altında kısıtlamalar yaşadığımız şu günlerde özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu hatırladık tekrar.

Başta anne babalarımız olmak üzere akraba ziyaretlerinin önemini hatırlattığın için müteşekkiriz sana 2020. Yoksa bizler çoktan sıla-i rahmi (akrabalar, yakınlar arasındaki bağı ve iletişimi sağlam tutmak) rafa kaldırmış, onlara sarılabilmenin ne büyük bir bahtiyarlık olduğunu çoktan unutmuştuk.

Bu örneklemleri her birimiz kendi yaşam-hayat biçim ve standartlarımıza göre çoğaltabiliriz.

Eminim ki gelecek zamanda 2020’nin analizi yapıldığında ne kadar büyük hayırlara vesile olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Pek tabi bizden götürdüklerini de unutmuyoruz. Yakınlarımızı kaybetmenin en derin teessürünü de yaşadık.

Korku ve şüphe denen olguların hayatlarımızın en etkili duyguları olduğunu da müşahede ettik.

Ancak biz her ne kadar şu günlerde 2020 hakkında olumsuz cümleler kuruyor olsak da her şerrin arkasında bir hayrın olduğu ileride çok daha iyi anlaşılacaktır.

2020’nin son günlerini yaşadığımız şu zamanlarda geçtiğimiz bir yılın bize neler öğrettiğinin bir muhasebesini yapmak ve elimizdeki nimetlere şükredebilmek dilek ve temennileriyle…

2021 yılınız ailenin, sıla-ı rahmin, özgürlüğün, kıymet bilmenin ve değerlerin bilinçli bir şekilde hayatın her an ve alanında olması niyazı ile hayırlı ve sağlıklı olsun efendim…