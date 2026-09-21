15 yaşındaki yabancı uyruklu sokak ortasında dehşet saçtı! Kan donduran itiraf
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 15 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Pınar Erden Güneş
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Deliktaş Mahallesi'nde dün Kazım Kavaklı'yı (35) bıçakla öldüren yabancı uyruklu F.J'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İTİRAF ETTİ
Şüphelinin ifadesinde Kavaklı'nın kendisine küfür ettiğini ileri sürerek tartışma yaşadıklarını ve bu sırada bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.