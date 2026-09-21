15 yaşındaki yabancı uyruklu sokak ortasında dehşet saçtı! Kan donduran itiraf

Deliktaş Mahallesi'nde dün Kazım Kavaklı'yı (35) bıçakla öldüren yabancı uyruklu F.J'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İTİRAF ETTİ

Şüphelinin ifadesinde Kavaklı'nın kendisine küfür ettiğini ileri sürerek tartışma yaşadıklarını ve bu sırada bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.