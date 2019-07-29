11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat Maddeleri…(2)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI, TEMMUZ2019,

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023)

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723M1-1-1.pdf

Devam ediyoruz…

2.3.9. Kültür ve Sanat

635.1. Türkçe’nin zenginliğinin kayıt altına alınması için etimolojik sözlük tamamlanacaktır.

AY: Etimolojik; “kökenbilimsel” demektir. Bu kadar Edebiyat Fak., dilci/Türkçe’ci Prof. olmasına rağmen tamamlanmaması ayıptır.

635.2. Yurt dışında Türk dili ve kültürünün öğretimi ve tanıtımı faaliyetleri geliştirilecektir.

635.3. Her türlü basın, yayın ve medya ortamında Türkçe’nin güzel kullanılması özendirilecek, mesajını dille ileten tüm sanat eserlerinde kelime zenginliği teşvik edilecektir.

AY: Türk Dili ve Kültürü, önce, Türk insanına öğretilmelidir. Tezler, kitaplar, makaleler; Türkçe yanlışları, Noktalama işaretleri eksikleri, anlamsız ve devrik cümleler ile doludur. İşte bir TV programına çıkan, Av. AK Parti MV’nin program sonrası (21.07.2019) attığı tweet;

“Uzun ama kısa beş yılın ardından görüyorum ki kelimelerimizle damlaya damlaya ………..’la birlikte konuklarınızla ekip arkadaşlarımızla bir ‘……’ yolu hikayesi dostları inşa etmişiz...” Anladınız mı?

635.4. Türk kültür ve medeniyetine dair referans niteliğindeki metinler belirli bir program dâhilinde akademik niteliği haiz üniversiteler, yayınevleri ve ilgili kamu kurumlarınca yayınlanacaktır.

AY: Ne demek “akademik niteliğe haiz üniversiteler?” Üniversiteler, akademik eğitim veren ve yayın yapan nitelikli kurumlardır. Ya da, eksikleri varsa, en kısa zamanda tamamlamak zorundadır. Daha, aynı alanda eğitim veren Fakülte/Yüksekokul/Konservatuarlar’da yapılan; Bitirme Ödevi/Tezi-Y.L.,Dr.,Sy. tezlerinden birbirlerini “haberdar eden sistem” kurulamamışken, bu maddenin, 206 üniversite ile hayata geçmesi mümkün değildir.

636. Fikri emek sonucu oluşan ürünlerin öneminin ve değerinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi sağlanacak ve fikri haklara konu ürün ve eserlere ilişkin bilgi ve veri altyapısı güçlendirilecektir.

AY: İşte, yıllardır söz verilen, ama bir adım yol gidilmeyen fikri haklar konusu. “Fikri Haklar”, hala üniversite sistemi içinde ilgili bölümlerde ders haline -mesela Konservatuarlar- bile gelemedi. O kadar ciddiyiz yani!..

636.1. Fikri haklara yönelik tanıtım, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. (Bir önceki maddeyle paraleldir.)

636.2. Kültür istatistikleri uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirilecek ve tek bir veri tabanında toplanacaktır.

AY: Bu maddeyi hazırlayana sormak isterim: Siz, “Kültür istatistikleri uluslararası standartları nelerdir? biliyor musunuz?” Cevap verilemeyecektir...Çünkü, bunlar da tezlerde/kitaplarda ve özellikle raporlarda çok kullanılan beylik ama hayata geçmeyen cümlelerdir.

637. Kültür endüstrileri ve kültürel girişimlere yönelik mevcut desteklerin etki analizi yapılacak; kapsayıcı, objektif ve kolay erişilebilir destek mekanizmaları geliştirilecektir.

637.1. Kültürel ürünlerin üretim, gösterim ve dağıtımında tekelleşmeyi önleyici tedbirler alınacak, kültürümüze özgü ürünlere yönelik markalaşma, pazarlama ve finansman kolaylığı stratejileri geliştirilecektir.

637.2. Kültür endüstrilerine sağlanan destekler, bilhassa eğitim, sertifikasyon ve Ar-Ge faaliyetleri artırılacaktır.

637.3. Özel tiyatrolara verilen destekler artırılacaktır.

637.4. Kültür endüstrilerine ilişkin mevcut kayıt, veri ve ulusal istatistikler çeşitlendirilecektir.

638. Kültür endüstrilerine verilecek desteklerde tarihi, milli ve kültürel değerlerimizi tanıtıcı, toplumsal birlik ve aidiyet hislerini güçlendirici alanlara öncelik verilecek, klasik sanatlarımıza pozitif ayrımcılık yapılacaktır.

AY: 637-63.1.2.3.4. ve 638, iki maddede toparlanabilecekken, gereksiz çoğaltmaya gidilmiştir.

638.1. Klasik ve çağdaş Türk sanatını temsil eden alanlarda nitelikli etkinlik ve sergilerin kamu ve özel sektör tarafından profesyonelce organize edilip dünyanın önemli şehirlerinde sıklıkla uygulanması sağlanacaktır.

AY: Zaten yapılmakta olan işleri, tekrar yazıp, sonuna “sağlanacaktır” demek, geçmişi inkar etmektir.

639. Türk sinemasının dünyada tanınan bir marka haline gelmesi için sinema endüstrisinin gelişimi sağlanarak uluslararası rekabet gücü artırılacaktır.

639.1. Ulusal Sinema Müzesi ve Arşivi kurulacaktır.

AY: Bu cümle, geçmişte “hiçbir şey yapılmadığını ifade etmektedir ki” yanlıştır. Türker İnanoğlu, TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi ve Sanat Kitaplığı’nı, 1997 yılında TÜRVAK Vakfı’nın bünyesinde kurmuş, “Türkiye’nin ilk ve tek sinema müzesi” olarak 2001 yılında Kavacık’ta açmıştır. 2010 yılında Beyoğlu’na taşınan müze, 2011 Ocak ayından beri ziyaretçilerini burada ağırlamaktadır.

639.2. Ülkemizi önemli bir film çekim merkezi haline getirmek üzere ülkemizde çekimi yapılacak yabancı yapımlar desteklenecektir.

AY: Bunun için dev platolar gerekli. Bildiğimiz kadarıyla; Beykoz/Riva’da, Hollywood Antalya’da kuruldu. Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi'nin temeli (Ekim 2016) atılmıştı. Long Road Production film şirketi, Büyükçekmece, Toskana Vadisi'nde platoyu hayata geçirecekti. Bütün bunların yabancı yatırımları çekip çekmediğini bilmiyoruz. Ancak, bunun; reklam ve tanıtım gücüne bağlı olduğunu da biliyoruz.

639.3. Sinema yapım, dağıtım ve gösterim faaliyetlerinde tekelleşmenin önüne geçmeye yönelik düzenlemeler yapılacak, kültür merkezi ve benzeri yapıların sinema statüsüyle kullanımının teşviki sağlanacaktır.

640. Kaliteli görsel-işitsel içerik üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik koordinasyonu ve istatistiki altyapıyı içeren düzenlemeler yapılacaktır.

640.1. Kamu kurumları ve özel sektörün koordinasyon içerisinde hareket etmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulmasına ilişkin hukuki ve idari düzenlemeler yapılacaktır.

AY: Hayatta ülkemizde başarılamayacak bir iştir; koordinasyon!...Üstelik; kar amacı güden özel sektörle, makam amacı güden Devlet kurumları arasında…Ayrıca, kurumlar arası olunca “Başkan kim olacak?” Çok önemli!... TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Bağımlılıkla mücadele kapsamında farklı kurumlar çok güzel işler yapıyor ama ne yazık ki aralarında iletişim sorunu var." dedi.(22.07.2019/Gazeteler)

Devam edeceğiz…