11.Kalkınma Planında "Eğitim Maddeleri" ne içeriyor?…(1)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI, TEMMUZ2019,

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023)

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723M1-1-1.pdf

Bu yazı serimizle, 11. Kalkınma Planı eğitim alanı başlığına ve görüşlerimize yer vereceğiz. Ancak, kültür-sanatta olduğu gibi; metin boyunca, Türkçe imla kuralları ve noktalama işaretlerinde yanlışlar devam etmektedir.

Bu maddelerin hayata geçmesi için, göreve 4 yıl devam edecek, liyakatlı; Milli Eğitim Bakanı/Bakan Yard./Genel Müdürler/Daire Başkanları ve Uzmanlar/Araştırmacılar/güzel Türkçe’ciler gereklidir.

Plan’da; çok madde yazmakla, büyük bir iş yapmış gibi bir durum söz konusudur. Oysa, birçok madde birbirine benzemektedir, ya da aynı anlamdadır. Eğitimi, 8-10 mad. de toparlamak mümkündür.

Maddeler, sanki daha önce “hiçbir çalışma yokmuş ta”; şimdi fark edilmiş/bulunmuş ve “bundan sonra yapılacakmış” anlamlı/içerikli metinlerden oluşuyor.

2.3.1. Eğitim

a. Amaç

547. Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey yetiştirmek temel amaçtır.

AY: 4 senede, bu amaçlar gerçekleştirilsin Türkiye uçar. “Tüm bireyleri kapsayıcı” bir çalışma büyük iddiadır ve mümkün değildir. Buna MEB eğitim sistemi, MEB üst kadroları, ders kitapları içerikleri, İl Müdürleri, öğretmenler hazır değildir.

Not:25.07.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan listeyle, nihayet MEB kadrolarında büyük bir değişime gidildi.11.Kalkınma Planı'nın hayata geçmesi için kadroların liyakatlı olması gerektiğini söylemiştik. İnşallah, ehliyetli kişiler atanmıştır. Başarılar diliyoruz.

b. Politika ve Tedbirler

548. Fırsat eşitliği temelinde, tüm kademelerde eğitime erişim sağlanacaktır.

548.1. Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacaktır.

548.2. Tüm eğitim kademeleri itibarıyla Plan döneminde tekli eğitime geçilecek; bu amaçla ilave derslikler yapılacaktır.

AY: Her kalkınma planında olan, ama hala gerçekleşmeyen tekli eğitim sistemi. Hala, teneffüsleri, ara tatillerini v.b. tartışıyoruz. Zor görünüyor.

548.3. Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımı öncelenecektir.

548.4. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır.

548.5. Geçici koruma altındaki kişilerin eğitim imkânlarına erişimi artırılacaktır.

549. Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamları oluşturulacaktır.

549.1. Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacaktır.

549.2. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun tasarım ve beceri atölyeleri kurulacaktır.

550. Tüm eğitim kademelerinde okulların niteliği ve imkânları artırılarak okullar arası başarı farkı azaltılacaktır.

550.1. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacaktır.

550.2. Dezavantajlı bölgelerden başlayarak okul yemeği uygulamasına geçilecektir.

550.3. Eğitimde “kalite güvence sistemi” oluşturulacaktır.

AY: Kalite Güvence Sistemi; öz değerlendirme, iç değerlendirme ve dış değerlendirmeden oluşur. Eğitimin kalitesini gözlemlemeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Bu değerlendirmelerin “tarafsız ve objektif bir şekilde yapılması” ile oluşturulabilecek bir sistemdir. Olur mu?

551. Milli, manevi ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun eğitim içerikleri ve öğretim programları hazırlanacaktır.

551.1. Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacaktır.

551.2. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacaktır.

551.3. Matematik ve Türkçe öğretim programları güncellenecektir.

551.4. Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni öğretim programlarına uyumunun sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimler uygulanacaktır.

AY: 551.2./551.3. birlikte düşünülmelidir. 2019 LGS'de öğrenciler, matematik sorularında başarısız oldu. Türkçe alt testindeki soruların tamamını 53 bin 264 öğrenci, Matematik alt testindeki soruların tamamını 5 bin 794 öğrenci, Fen Bilimleri alt testindeki soruların tamamını 5 bin 56 öğrenci, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testindeki soruların tamamını 235 bin 995 öğrenci, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testindeki soruların tamamını 116 bin 246 öğrenci, Yabancı Dil alt testindeki soruların tamamını 97 bin 446 öğrenci doğru cevapladı. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında, öğrencilerin en yüksek başarıyı gösterdiği test, 11,75 'doğru cevap' sayısı ortalaması ile Türkçe, en düşük başarı 5,09 'doğru cevap' sayısı ortalaması ile Matematik oldu. Sayısal bölümde yer alan diğer alt test Fen Bilimleri'nde 'doğru cevap' ortalaması ise 9,97,soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde 'doğru cevap' sayısı ortalaması 6,88, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,83 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,65 oldu. Bu sonuçlar, eğitimde revizyon değil; deprem yapılmasını emrediyor.

551.5. Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacaktır.

551.6. Eğitim Bilişim Ağı portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

551.7. Teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla okullara ağ altyapısı ve etkileşimli tahta kurulacaktır.

AY: Etkileşimli tahta, ya da akıllı tahta; bir bilgisayara bağlı olan büyük “etkileşimli ekrandır.” Bir projektör, bilgisayarın masaüstünü tahta yüzeyine yansıtır. Kullanıcılar kalem, parmak ya da diğer arayüz aygıtlarıyla etkileşim sağlayabilirler. Fiyatları 10.000 den başlayıp 40 binlere kadar gidiyor. Bu ekonomik sıkıntıda gerçekleşmesi zor görünüyor.

551.8. Ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere katılımları, üniversitelerin araştırma ve laboratuvar imkânlarından faydalanabilmeleri sağlanacaktır.

551.9. Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecektir.

AY: Yabancı dil öğretiminden başarısız bir ülkeyiz. Üniversitelerin “Hazırlık Sınıflarında” yabancı dil’den geçenler dahi, mezuniyetten sonra Y.L.. sınavlarını verememektedir. Bu konuda önce, Türkçe’nin sağlam öğretilmesi, ardından bir dil bir insan prensibini anlatıp, yabancı dil öğretimine geçilmesi şarttır. Bu, konu mutlaka çözülmelidir.

Devam edeceğiz…