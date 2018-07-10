Ziya Selçuk kimdir maya okullarının sahibi eşi ve çocukları

Yeni kabinede Turizm ve Kültür Bakanı gibi Ziya Selçuk da iş dünyasında başarılı olmuş isimlerden biri. Akedemisyen kökenli olan Peki Prof. Dr. Ziya Selçuk Maya Okullarının sahibi.

ZİYA SELÇUK NERELİ? Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da doğdu.. Eğitimci olan ve Prof. Dr. unvanı bulunan Ziya Selçuk, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Selçuk, çoklu zeka kuramı ile ilgili olarak kitaplar yazdı.

Özel Maya Okulları'nın kurucusu olan Selçuk, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısıdır.

Ziya Selçuk evli ve üç çocuk babası.

ESERLERİ:

İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.

Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık. Ankara, 1998

Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000.