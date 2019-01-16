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Ziraat Bankası indirimli konut kredisinden kimler faydalanabilir?

Ziraat Bankası indirimli konut kredisinden kimler faydalanabilir?

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, indirimli konut kredisi faiz oranlarından kimlerin yararlanacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 09:44 - Güncelleme: 16-01-2019 09:44

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Semiha Şahin'in sunduğu CNN TÜRK Ana Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Konut kredisi faiz oranlarında indirime gidilmesiyle ilgili konuşan Ziraat Bankası, şu açıklamayı yaptı:

İNDİRİMLİ KONUT KREDİSİ
"Yüzde 0,98 faizden kimler yararlanabilir? Bu kredinin normal faiz oranı normalde 1.78. Konut firmaları, şirketleriyle bir araya geldik, vatandaşlarımızın konut sahibi olunması için, böyle bir kampanya başlattık. Şu anda istediğimiz noktata değil. Ama iyi olacak inşallah. Önümüzdeki dönem inşallah konut faizleri aşağıya doğru seyredecek, bugün alamayan vatandaşlar o zaman alacaklar. Ama ben bu faiz oranını cazip olduğunu düşünüyorum. "

KİMLER YARARLANABİLİR?
Ziraat Bankası konut kredi faizini düşürmek için konut sektörü ile işbirliği yapmıştı. Banka, 500 bin liraya kadar olan konut kredi kullanımlarında 120 ay için yüzde 0.98 faiz imkanı sunuyor. Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre düşük faiz kampanyasından Ziraat Bankası ile çalışan firmaların projelerinden ev alanlar faydalanacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hakkı 16 Ocak 2019 09:50 kardeşim kime hayrı var bu kampanyanın? 150 bin liralık evi 500 bin liraya satan büyük inşaat firmalarını kapsıyor. bunu orta halli vatandaş alamaz. yap satçı diye tabir edilen mütaahitlerin yaptığı inşaatları kapsayacak bir uygulama yapın bakalım neler oluyor. vatandaş kapınıza kuyruğa girsin.

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