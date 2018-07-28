Zencefil az kalsın öldürüyordu

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan bankacı Faruk Güzel, yaklaşık üç ay önce öksürük şikayetiyle İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Şikayetlerine akciğerindeki hava kistlerinin neden olduğu, ancak patlaması halinde ameliyatın mümkün olacağı belirtilen Güzel, takibe alındı.

15 gün kadar önce öksürük ve nefesinde daralma şikayetleri artan Güzel, akciğerindeki hava kistlerinin patlaması nedeniyle Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Gökhan Yuncu tarafından ameliyata alındı. Prof. Dr. Yuncu kapalı yöntem uyguladı, ameliyatta hava kistleri çıkarıldı ve nüksü önlemek için plevrası (göğüs duvarındaki zarı) soyuldu. Ancak başarılı geçen ameliyat sonrasındaki takip sürecinde, hastada izah edilemeyen ve hayati tehlike oluşturan bir kanama meydana geldi. Göğüs içine endoskopik kamera ile bakıldı. Cerrahi bir kanamanın olmadığı ve tıpta kanama diyatezi (Kanın pıhtılaşmasını bozan çok çeşitli nedenlerle, kanamanın durmaması veya kontrolsüz büyük kanamaların oluşması) denilen, sızıntı şeklinde bir kanama olduğu görüldü. Hastanın yiyip içtikleri tekrar sorgulandığında, balla karıştırıp zencefil içtiği belirlendi.

ZENCEFİL NEDENİYLE YENİDEN AMELİYAT OLDU

Hastanın ameliyat öncesinde sorulduğunda, kan sulandırıcı ilaç kullanmadığını söylediğini belirten Prof. Dr. Yuncu, "Laboratuvar incelemelerinde de kanama diyatezine neden olabilecek bir bulgu yoktu. Hasta tıp dışı bir bitkisel ürün kullanıp kullanmadığı hakkında yeniden sorgulandığında 'her sabah düzenli olarak zencefil kullandığını' ifade etti. Zencefil, kanın pıhtılaşma mekanizmasının ilk basamağında görev alan trombosit denilen kan hücrelerinin fonksiyonunu bozmaktadır. Trombositlerin fonksiyonlarındaki bozukluk, pıhtılaşma mekanizmasının ilk basamağını bozarak, kanamaya eğilim oluşturur. Hastamızda, bu ürün kullanımı sonucu, hayati tehlikeye neden olan kanama komplikasyonu gelişti. Yoğun tıbbi takip ve tedaviye rağmen, yeniden ameliyata almak zorunda kaldık. Dolayısı ile hastane yatışı ve iyileşme süreci uzadı. Bu arada hastaya doku nakli anlamına gelen kan transfüzyonları yapıldı" dedi.

'HASTALAR İLAÇ DIŞINDA DA NE KULLANIYORSA DOKTORUNA SÖYLEMELİ'

Son zamanlarda bitkisel kaynaklı ürünleri kullanma alışkanlığının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Yuncu, şu uyarılarda bulundu:

"İlaç prospektüslerinin sayfalarca ürün bilgileri içermesine karşın aktarlardan, marketlerden alınabilen bitkisel kaynaklı ürünler hakkında en küçük bir uyarı yazısı yok. Bu yaygın, bilinçsiz kullanım, kullanan kişilerin çok ciddi yan etkilerle karşılaşma riskini karşımıza çıkarıyor. Bu ürünleri kullanan kişiler, kontrolsüz ve hekim bilgisi dışında kullanmamaları konusunda bilinçlendirilmelidir. Zencefilin, kan sulandırıcı ilaçlarla da birlikte kullanılmaması gerekiyor. Kullanılması durumunda kendiliğinden kanamalar oluşabiliyor. Hemofili hastaları da kanama riskinden dolayı tüketmemeli. Herhangi bir ameliyat olması gereken hastalar, en az bir iki hafta kadar önce, zencefil ve zencefili içeren yiyecek içecekleri tüketmeyi bırakılmalıdır."

'ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜMÜ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKINCA ÖĞRENDİM'

Bankacı Güzel, öksürüğünü kesmesi için 3 aydan beri düzenli olarak suya zencefil tozu karıştırıp içtiğini, ameliyattan önceki 15 gün de buna ek olarak birer kaşık zencefili balla karıştırarak tükettiğini söyledi. Güzel, "Yoğun bakımdaydım. Olayın farkında değildim, çıktıktan sonra ölümden döndüğümü öğrendim. Zencefilin böyle bir etkisi olacağını bilmiyordum, kullananlar bu özelliğini bilsinler" dedi.

Eşinin ölümden döndüğünü belirten Ebru Güzel ise, "Ameliyat başarılı geçmişti ama kanama gelişti. İkinci ameliyattan önce saat 22.00 gibi yoğun bakıma çağrıldım. Kanamanın durmadığını, hastanın kaybedilebileceğini, tekrar ameliyata alacaklarını söyledi doktorumuz. Zencefilin böyle ölümcül bir sonuç getireceğini bilmiyorduk. Zencefil içen çok insan var. Eşimin talihsizliği bu süreçte kullanmış olması. Biz böyle büyük bir risk yaşadık, başkaları yaşamasın, insanlar bunun bilincinde olsun" diye konuştu.