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Zeki Gül kimdir Çorum Belediye Başkanı eşi ve çocukları

Zeki Gül kimdir Çorum Belediye Başkanı eşi ve çocukları

AK Parti'de Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün istifası sonrası Külcü'nün yerine gelecek isim belli oldu. AK Parti Çorum Belediye Başkanlığı için Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül'ü aday gösterdi. Halime Gül'le evli ve iki çocuk babası Zeki Gül kimdir?

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 00:15 - Güncelleme: 05-02-2018 00:15

AK Parti Muzaffer Külcü'nün istifası sonrası Çorum Belediye Başkanlığı için Zeki Gül'ü aday gösterdi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Ankara’ya giderek AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya’nın da bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ, Yabacıoğlu ve Gül ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül’ün başkan adayı olarak gösterilmesi kesinleşti.

ÇORUM BELEDİYE MECLİSİNDE KAÇ ÜYE BULUNUYOR: Çorum Valiliği konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Çorum Belediye Meclisinin belediye başkanını seçmek üzere 5 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'te toplanacağını duyurmuştu. 31 üyeden oluşan Çorum Belediye Meclisi'nde AK Parti'den 20, CHP'den 10 ve MHP'den 1 üye bulunuyor.

ZEKİ GÜL KİMDİR?

1962 yılında Çorum Alaca’da doğdu. İlk, orta ve Lise tahsilini Alaca’da tamamladı. Lisans ve Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yaptı.Çeşitli okullarda öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. Vakıf yöneticiliği ve Eğitim-Bir-Sen’in Alaca kurucu başkanlığı ile birlikte yerel bir gazetede üç yıl köşe yazarlığı ve fahri muhabirliğini icra etti.29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Belediye Meclis üyesi seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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