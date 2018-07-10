Zehra Zümrüt Selçuk aslen nereli yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim?

Zehra Zümrüt Selçuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Zehra Zümrüt Selçuk'un kocası kim, çocukları var mı soruları yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olmasının ardından merak konusu oldu. Kadını ve aileyi koruma üzerine birçok platformda boy gösteren yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk KADEM üyesi.

BABASI DA AK PARTİ DÖNEMİNDE BAKANLIK YAPTI... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi yeni ismi ise Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı ise KADEM Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Selçuk, AK Parti hükümetlerinde Turizm Bakanlığı yapmış olan Atilla Koç'un kızı.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?... 1979 Ordu doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından Bilkent Üniversitesi’nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika’da Michigan Üniversitesi’nde ekonomi doktorasına başladı, Teksas Üniversitesi’nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı.

2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi’nde araştırma asistanı, 2007’den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC’te kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı. Halen SESRIC İstatistik ve Enformasyon Direktörüdür.

Bu kurumdaki çalışmaları sırasında toplumsal cinsiyet, demografi, iş gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitimve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi alanlarda faaliyet yürüttü. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programının koordinatörlüğünü yaptı.

Çok sayıda Türkçe ve İngilizce yayını bulunmaktadır. Yerli ve yabancı üniversitelerden dereceler, burslar, sertifikalar almıştır.

KADEM Ankara Temsilciliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği, Kadın Birliği Platformu Üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği Üyeliği bulunuyor.

İngilizce biliyor. Evlidir.