Zehirlenen köpeğe böyle müdahale ettiler

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir vatandaş, parkta zehirlenmiş halde bulduğu köpeğe ayran içirerek müdahale etti.

Kızıltepe ilçesinde spor yapmak için İbrahim Özmen Parkı’na giden Mehmet Karaosmanoğlu adlı vatandaş, ağzından köpükler çıkan bir köpekle karşılaştı. Köpeğin zehirlendiğini düşünen Karaosmanoğlu, ilk müdahaleyi ayran içirerek yaptıktan sonra yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeği gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra veteriner kliniğine götürdü.

Mehmet Karaosmanoğlu, her sabah spor yapmaya parka geldiğini belirterek, "Bir de baktım ki ağzından köpükler akan bir köpek yerde yatmış kıvranıyor. Zehirlenmiş olduğu belliydi ama biri mi zehirlemiş yoksa o mu bir şey yeyip zehirlenmiş bilmiyorum. Ben de ilk yardımı yaptıktan sonra ekip çağırdım. Ekipte gelip gerekli müdahaleleri yaptı. İlaç takviyesi yapıp köpeği alıp gittiler. Köpeği o halde görmek beni çok üzdü. Umarım iyileşir" dedi.