Yusuf Halaçoğlu'ndan 'ters açıdan gol geldi' tweeti

CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip partilerine katılmasıyla ilgili sosyal paylaşım sitesinden açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Boş yere bağırıp çağırmayın. Artık Gemereğin de hükmü yok. Ters açıdan gol geldi. Hani ağzından salyalar akıyordu ya, şimdi söyleyenlerin ağzından akıyor. Siz yaparken iyi, başkası yaparsa kötü” dedi.
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MHP'den ihraç edilen Yusuf Halaçoğlu Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti’ye geçti. Yusuf Halaçoğlu, Adana’nın Kozan ilçesinde, 10 Mayıs 1949 tarihinde doğdu. Yusuf Halaçoğlu eşini 2010 senesiDEVAMI »
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