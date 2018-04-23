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Yusuf Halaçoğlu'ndan 'ters açıdan gol geldi' tweeti

Yusuf Halaçoğlu'ndan 'ters açıdan gol geldi' tweeti

CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye geçmesi ile ilgili olarak İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Boş yere bağırıp çağırmayın. Artık Gemereğin de hükmü yok. Ters açıdan gol geldi” paylaşımında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 15:04 - Güncelleme: 23-04-2018 15:04

CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip partilerine katılmasıyla ilgili sosyal paylaşım sitesinden açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Boş yere bağırıp çağırmayın. Artık Gemereğin de hükmü yok. Ters açıdan gol geldi. Hani ağzından salyalar akıyordu ya, şimdi söyleyenlerin ağzından akıyor. Siz yaparken iyi, başkası yaparsa kötü” dedi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 23 Nisan 2018 16:10 Tarihe gömülmenize az kaldı 24 haziranda silinip gideceksiniz sermayesinin nereden geldiği ve kişiliği olmayan parti

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KİMDİR ?
Yusuf Halaçoğlu
YUSUF HALAÇOĞLU KİMDİR?

MHP'den ihraç edilen Yusuf Halaçoğlu Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti’ye geçti. Yusuf Halaçoğlu, Adana’nın Kozan ilçesinde, 10 Mayıs 1949 tarihinde doğdu. Yusuf Halaçoğlu eşini 2010 senesi

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