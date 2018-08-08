Yurt içi havale hizmeti nasıl yapılır?

Bir zamanlar, yakınlarınıza para göndermek istediğinizde mektup zarfına ihtiyacınız vardı. Ve elbette PTT’ye... Aslında geçmişten bugüne çok şey değişmedi. Para transferlerini yine PTT aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Farklı olan şey, bir zarfa ihtiyacınızın bulunmaması, paranın ulaşım süresinin ise daha da kısalması…

Birinin size PTT aracılığıyla para gönderdiği durumda, yapmanız gereken şey çok basit. Size en yakın PTT işyerine geçerli bir kimlik belgesiyle gitmek…

Ayrıca ödeme para gönderilen şahsa değil de bir başkasına yapılacaksa, o kişinin PTT görevlisine vekaletname ibraz etmesi gerekiyor.

PTT işyerlerinden gönderdiğimiz yurt içi havale, alıcısına birkaç dakika içinde hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşıyor.