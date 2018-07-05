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Yunanistan'dan bir skandal karar daha!

Yunanistan'dan bir skandal karar daha!

Yunanistan darbeci askerlerle ilgili skandal kararlara imza atmaya devam ediyor. Son dakika düşen habere göre Yunan İltica Komisyonu FETÖ'cü askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 12:11 - Güncelleme: 05-07-2018 12:11

Yunanistan İltica Komisyonu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçan 8 FETÖ üyesinden 3'üncü darbeciye de iltica hakkı tanıdı. İltica talebi kabul edilen darbeci askerin adının eski Yüzbaşı Uğur Uçan olduğu öğrenildi.

Böylece Yunanistan'da iltica hakkı tanınan darbeci sayısı 3'e yükseldi.
Daha önce, Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel isimli darbeci askerlere İltica Dairesi tarafından bu hak tanınmıştı. Danıştay da verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin itirazını haksız bularak, darbecilere iltica hakkı tanınmasına onay vermişti.

Yunan medyası, Danıştay kararının emsal teşkil etmesi sebebiyle geri kalan 5 darbeci askerin de sırasıyla iltica hakkı alacağı yorumunda bulundu.Darbeci 8 asker, 18 aylık gözetim altında tutulma sürelerinin dolması sebebiyle mayıs ayı sonunda tutuldukları belirtilen nezarethaneden serbest bırakılmıştı. Darbecilerin, yoğun güvenlik önlemleri altında Atina dışındaki bir yerde tutuldukları belirtiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Türk 05 Temmuz 2018 12:14 Ulan yunanistan yarın senide satar bu şerefsizler bu fetocular kadar şerefsiz insan yok dünyada

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