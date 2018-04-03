Yunanistan'dan bir skandal DHKP-C kararı daha!

Atina yakınlarındaki Larisa şehrinde, İstinaf Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen 7 Aralık'ta gerçekleştirdiği Atina ziyaretinden 9 gün önce yakalanan terör örgütü 9 DHKP-C üyesinden Ali Ercan Gökoğlu'nun da Türkiye’ye iade edilmemesini kararlaştırdı.

Atina'nın Neos Kosmos ve Kalithea semtlerindeki 3 hücre evinde, DHKP-C üyeleri Hasan Biber, Burak Ağarmış, Mehmet Doğan, Ali Ercan Gökoğlu, Hazal Seçer, Şadi Naci Özpolat, Anıl Sayar, İsmail Zat ve Ergül Acer yakalanmıştı.

TERÖRİST SAYISI 5'E ÇIKTI

Türkiye'nin iadelerini istediği, Yunan Mahkemeleri'nin iadelerini reddettikleri DHKP-C'li terörist sayısı 5'e çıktı. Yunan Mahkemeleri daha önce, Türkiye'nin Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat, Hazar Seçer ve Mehmet Biber ile ilgili iade taleplerini reddetmişlerdi.

9 TERÖRİST YAKALANMIŞTI

Yunan Polisi, geçen 28 Kasım'da 3 ayrı hücre evinde yaptığı baskınlarda 9 DHKP-C'li teröristi yakalamıştı. Bu baskınlarda bomba yapımında kullanılan malzeme, patlayıcı maddeler, 1 tabanca ve sahte seyahat belgeleri ele geçirilmişti. Halen tutuklu bulunan 9 DHKP-C'li, Yunanistan’da işledikleri suçlar için ayrıca yargılanacaklar.