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Yunanistan'dan bir skandal DHKP-C kararı daha!

Yunanistan'dan bir skandal DHKP-C kararı daha!

Yunan İstinaf Mahkemesi terör örgütü DHKP-C üyesi Ali Ercan Gökoğlu'nu iade etmeme kararı aldı.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 12:49 - Güncelleme: 03-04-2018 12:49

Atina yakınlarındaki Larisa şehrinde, İstinaf Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen 7 Aralık'ta gerçekleştirdiği Atina ziyaretinden 9 gün önce yakalanan terör örgütü 9 DHKP-C üyesinden Ali Ercan Gökoğlu'nun da Türkiye’ye iade edilmemesini kararlaştırdı.

Atina'nın Neos Kosmos ve Kalithea semtlerindeki 3 hücre evinde, DHKP-C üyeleri Hasan Biber, Burak Ağarmış, Mehmet Doğan, Ali Ercan Gökoğlu, Hazal Seçer, Şadi Naci Özpolat, Anıl Sayar, İsmail Zat ve Ergül Acer yakalanmıştı.

TERÖRİST SAYISI 5'E ÇIKTI
Türkiye'nin iadelerini istediği, Yunan Mahkemeleri'nin iadelerini reddettikleri DHKP-C'li terörist sayısı 5'e çıktı. Yunan Mahkemeleri daha önce, Türkiye'nin Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat, Hazar Seçer ve Mehmet Biber ile ilgili iade taleplerini reddetmişlerdi.

9 TERÖRİST YAKALANMIŞTI
Yunan Polisi, geçen 28 Kasım'da 3 ayrı hücre evinde yaptığı baskınlarda 9 DHKP-C'li teröristi yakalamıştı. Bu baskınlarda bomba yapımında kullanılan malzeme, patlayıcı maddeler, 1 tabanca ve sahte seyahat belgeleri ele geçirilmişti. Halen tutuklu bulunan 9 DHKP-C'li, Yunanistan’da işledikleri suçlar için ayrıca yargılanacaklar.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • gulcin sonmez 03 Nisan 2018 13:04 Bu dhkpc nin ankarada idilcan kultur merkezi diye bir yeri var bu allahin belasi dinsizler orada orgutsel faaliyet yapiyorlar gencleri terorist yapiyorlar bu lanet olasi merkezi bAslarina yikin mezar edin

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