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Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın çevresini adeta cehenneme çeviren yangının çıkış nedeni belli oldu. 82 kişinin ölümüne neden olan yangının yanan elektrik kablosu nedeniyle başladığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 13:54 - Güncelleme: 26-07-2018 13:54

Yunanistan'da 82 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının yanan elektrik kablosu nedeniyle çıktığı belirlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın çıkan orman yanları sonucundan şu ana kadar en az 82 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yaptığı en son açıklamada 187 kişinin yaralı olduğunu bildirirken 23'ünün çocuk olduğunu kaydetti.

Yangının çıktığı bölgedeki evlerde kayıp arama ve kimlik tespiti çalışmaları devam edilirken aramalara denizde de devam ediliyor. Mati, Rafina ve Nea Vunca'da yangının tamamen söndüğü bildirilirken, Kalitehnipoli ve Kineta bölgesinde yangının küçük çaplı devam ettiği belirtildi.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos, bugün yangın çıkan bölgelerden biri olan Rafina'da belediye binasına ziyarette bulundu. Açıklama yapan Kammenos, bölgede olası bir sel felaketine karşı önlemler aldığını belirterek, ağaçlandırma ve altyapı çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

VATANDAŞLARDAN KAMMENOS'A TEPKİ: Kammenos, Nea Vunca'daki spor merkezinin de yeniden inşa edileceğini kaydederek, "Yurtdışından büyük bir dayanışma var. Toplanan yardımlarla tüm evleri yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Bölgeye ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Kammenos', vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlardan biri Kammenos'a "Bizi Tanrı'nın merhametine bıraktınız" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ali 26 Temmuz 2018 14:07 yalannnn.yangın 16 ayrı yerde çıkmış.

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