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Yunanistan'da yangın faciası istifa getirdi!

Yunanistan'da yangın faciası istifa getirdi!

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas'ın, başkent Atina yakınlarında 90'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği orman yangını sebebiyle istifa ettiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 20:38 - Güncelleme: 04-08-2018 00:30

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas orman yangını faciasının ardından istifa ederken Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Başbakan, Toskas'ın istifasını kabul etti ve geçmiş yıllardaki hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti" ifadelerine yer verildi.

Toskas ile Başbakan Aleksis Çipras'ın kısa bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Nikos Toskas'ın geçen hafta sunduğu istifa mektubunu yenilediği, Çipras'ın da istifayı kabul ettiği kaydedildi.

"İSTEĞİMİ BİTİRMİŞTİR"

Toskas da yaptığı açıklamada, "İlk baştan bu yana söylediğim gibi, yaşanan doğal afet ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi görevime devam etme isteğimi bitirmiştir" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta yangın faciasına ilişkin bir basın toplantısında Nikos Toskas, Başbakan Çipras'a istifasını sunduğunu belirtmiş ancak Çipras'ın mücadele sırasında istifa edilmemesi gerektiğini belirterek istifayı kabul etmediğini söylemişti.

Atina'nın doğusundaki ormanlık bir arazide 23 Temmuz'da çıkarak, şiddetli rüzgarlar sebebiyle kısa sürede meskun bölgeye yayılan yangın faciasında 90'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yangında ayrıca,180'den fazla kişi yaralanmış, 2 bine yakın ev hasar görmüş, yüzlerce araç da küle dönmüştü. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 21:04 Hahhaaaaa, Basbakani alkislasaydi Terfi alirmiydi? Bizde alir Baska Ülkelerde Alamaz. BIZI GISGANILAR

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