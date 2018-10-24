Yunan salatası nasıl yapılır?

Hafif beslenmeye özen göstermeye çalışanlar için enfes bir lezzet önerimiz var! Farklı tatlara açık mısınız? Örneğin meyve ve salatayı birlikte yiyebilir misiniz? elmaelma.com'un, evde kolayca hazırlayabileceğiniz, pratik ve lezzetli bir salata tarifi var! Kurutulmuş çilekli yunan salatası. İşte gerekli malzemeler ve püf noktaları...

Malzemeler:

• 2 adet orta büyüklükte domates

• 1 adet kırmızı soğan

• 1 kalıp süzme beyaz peynir

• Bir avuç siyah zeytin

• 25 gram kurutulmuş çilek

• Zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı balzamik

• Yedikule marulu

• Tuz ve karabiber

Yapılışı:

• Domatesleri küp şeklinde doğrayın.

• Ardından soğanları ince ince doğradıktan sonra malzemelerin tümünü bir kap içerisinde karıştırın

• Buzdolabında 10 dakika kadar bekletin.

• Salatanızı soğuk bir şekilde yedikule marullarıyla birlikte servis edebilirsiniz.

Kaynak: elmaelma.com