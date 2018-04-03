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Yunan Bakan'ı topa tuttular! Skandal sözler sarf etmişti

Yunan Bakan'ı topa tuttular! Skandal sözler sarf etmişti

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağza alınmayacak sözler sarf eden Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u hem kendi partisi hem de diğer partiler adeta topa tuttu.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 09:55 - Güncelleme: 03-04-2018 09:55

Kendi partisi dahil siyasilerden yoğun tepki alan Savunma Bakanı Kammenos için ana muhalefet yazılı açıklama yaptı, "Geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir" dedi.

Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ülkesinde depreme yol açtı. Yunanistan'daki siyasi partilerin tepkisini çeken Kammenos, milliyetçi söylemleriyle tanınıyor. Yunan bakan, iki Yunan askerinin Türkiye'ye kaçırıldığına inandığını ve iki askerin 15 yıl hapiste kalabileceğini iddia etti. Ayrıca, Türkiye ile Ege'de sıcak bir çatışma yaşanabileceğini ve Yunan halkına 'müsterih olmalarını' söyleyemeyeceğini dile getirdi.

O MAKAMA LAYIK DEĞİL
BBC'den Stelyo Berberakis'in haberine göre, Kammenos'un sözleri Yunanistan gündemine bomba gibi düştü. Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (YDP), yazılı açıklamasında Savunma Bakanı'nı yerden yere vurdu: "Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir." 

Bazı diğer partiler Kammenos'un bu çıkışlarına karşı hükümeti tavır almaya çağırırken, bazıları ifadeleri 'isabetsiz' ve de 'abartılı' olarak niteledi. Demokratik Cephe Partisi lideri Fofi Yenimmatas "Kammenos'un bu çıkışlarına karşı Yunan Başbakan Aleksis Çipras'ın ciddi bir tavır alması şarttır" dedi. Ilımlı sol POTAMİ partisi lideri Stavros Theodorakis, "Kammenos'un bu çıkışları, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmediği gibi zarar vermektedir" dedi. Theodorakis ayrıca, Kammenos'u Türkiye ile yaşanan gerginlik ortamında yeni sorunlar yaratarak, ülkeye zarar vermekle suçladı.

KENDİ PARTİSİNDEN DE ELEŞTİRİ
Panos Kammenos, koalisyon hükümetinin küçük ortağı konumundaki milliyetçi ANEL (Bağımsız Helenler) partisi lideri. ANEL üyeleri de parti liderini eleştirdi. ANEL milletvekili ve aynı zamanda Panos Kammenos'un kuzeni Dimitris Kammenos da, savunma bakanının bu çıkışlarını abartılı olarak niteledi.

Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis de, Kammenos'un Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin 'rehin alındıkları' yolundaki ifadelerinin isabetsiz olduğu yorumunu yaptı.

Atina'dan gelen açıklamalara hafta sonu yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen sınır ihlali yapan subayı biz yakaladık, Batı ayağa kalktı. Kusura bakmayın, biz yargı devletiyiz. Sizin yargınız var da bizim yargımız yok mu?" demişti.
 

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