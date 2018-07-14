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Yumurtaya büyük zam! Yüzde 91 arttı

Yumurtaya büyük zam! Yüzde 91 arttı

Yumurta fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 91 artarken bir haftalık yükselişin oranı yüzde 10 oldu. Pazarda adeti 60 kuruş olan yumurta marketlerde ise 80 kuruşa kadar geldi.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 09:44 - Güncelleme: 14-07-2018 09:44

Geçtiğimiz yıl üretici fiyatı 17 kuruş olan büyük boy yumurta 33 kuruşa yükseldi. Pazarda adeti 60 kuruş olan ürün marketlerde ise 80 kuruşa kadar geldi.

YEM FİYATLARINDA YÜZDE 25 ARTIŞ
Fiyat artışının nedenlerinden biri de yem fiyatlarındaki yüzde 25 artış. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, Yumurta üreticileri ocak ayında bir ton yem için bin 250 TL öderken temmuz ayında bin 550 oldu. Bir yumurtanın maliyeti sektörde 200 gram yem olarak hesaplanır. Böyle baktığımızda bugün üreticiye bir adet yumurtanın maliyeti 28,8 kuruştur. Yumurta stoklanamayan bir ürün olduğu için maliyetine satıyor üretici. Ayrıca yumurta üreticileri pazarla konusunda çok iyi değiller. Market ve pazardaki fiyat üreticinin yüzde 60 üzerinde seyrediyor” diye konuştu.

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