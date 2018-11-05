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Yumurta rekora koştu İhracat yüzde 18 arttı

Yumurta rekora koştu İhracat yüzde 18 arttı

Yumurta ihracatı yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 354 milyon dolara çıktı. Her yıl artan ihracatla dünyada 3. sırada yer aldıklarını belirten sektör temsilcileri öte yandan yumurtadaki KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini istedi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 13:40 - Güncelleme: 05-11-2018 13:40

Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinden (YUM-BİR) yapılan açıklamada, sektörün ihracatının yıl sonunda 425 milyon dolara ulaşacağı ve son 10 yılın rekorunun kırılacağı belirtildi.

Üretim altyapısını sürekli geliştiren ve ürün kalitesini yükselterek dünya yumurta üretiminde önemli bir konumda bulunan yumurta sektörünün 22 milyar adetlik üretim rakamıyla dünyada dokuzuncu, her yıl artan ihracatıyla da üçüncü sırada yer aldığı ifade edildi.

ENFLASYONA RAĞMEN... 
Yumurta ihracatının yılın 10 ayında yaşanan maliyet ve enflasyon artışlarına rağmen yüzde 18 artarak 354 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, bu başarıyı gelecek yıllarda da artırarak sürdürmek istediklerini belirtti.

Bunun için kamu otoritelerinden haksız rekabete yol açan kayıt dışı tavukçuluğun önlenmesini, nüfus artışı, kişi başına tüketim ve ihracat potansiyelini temel alan bir üretim planlamasına gidilmesini beklediklerini bildiren Pala, "Bir diğer talebimiz ise yumurtanın birincil üretim ve temel bir gıda maddesi olduğu gerçeğinden hareketle, yumurtada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ve tüketicinin daha ucuz yumurta tüketmesinin sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ne need 05 Kasım 2018 14:08 hey yavrum heyyyy. yumurtayi bile kendimiz yapamiyoz tavuklara yaptiriyoz bide övünüyoz :)

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