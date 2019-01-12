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YSK'dan son dakika açıklama: O seçmenlerin kaydı dondurulacak

YSK'dan son dakika açıklama: O seçmenlerin kaydı dondurulacak

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) 31 mart 2019 yerel seçimlere ilişkin son dakika açıklaması geldi. Buna göre beyan ettiği yerde oturmayan seçmenlerin kaydı dondurulacak.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 16:06 - Güncelleme: 12-01-2019 16:06

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. YSK, beyan ettiği yerde oturmayan seçmenlerin kaydının dondurulacağını açıkladı.

YSK'dan yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik olarak yapıldığı hakkında; basında haberler yer almakta olup, bazı ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile siyasi partilerden de Başkanlığımıza bilgiler ulaşmaktadır.

4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle; seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2019 17:21 Osman Kavala 438 gündür tutuklu...İddianame hazır değil... Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

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