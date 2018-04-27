YSK Seçim takvimi 2018 tam liste pdf dosyası

24 Haziran seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu toplandı ve seçim takvimini belirledi. YSK seçim takvimi 2018 listesi bugünkü resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. YSK kararına göre, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak, seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 5 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapabilecek. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün YSK'ya teslim edilmesinin son günü 6 Mayıs olacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesi 10 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

Seçim takviminin daha sonraki önemli aşamaları ise şöyle:

2 Mayıs : Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkacak ve itirazlar başlayacak. Aynı gün saat 08.00'den itibaren www.ysk.gov.tr

adresinden seçmen kaydı sorgulama işlemi başlayacak.

5 Mayıs : Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son gün. 6 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı başvurularının incelemesi başlayacak. 7 Mayıs'ta eksik belgesi olan kişi ve partiye tanınan sürenin bitimi. 9 Mayıs halk tarafından cumhurbaşkanı adayı göstermek için son gün.

10 Mayıs : Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete'de

yayımlanması ve itirazların başlangıcı (Saat 08.00) 11 Mayıs : Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak

itirazların son günü (Saat 17.00)

12 Mayıs : Seçmen kaydı sorgulama işleminde bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanması için son gün. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00), Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü

13 Mayıs : Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete'de

yayımlanması. Cumhurbaşkanı Seçimi Propaganda döneminin

başlangıcı .

14 Mayıs : Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki

yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura

çekiminin yapılması ve ilânı

18 Mayıs : İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin

son günü. (Saat 17:00) İttifaktan vazgeçen siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilmesi (saat 18.00)

20 Mayıs : İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki

yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilânı

21 Mayıs : Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü. *Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü (Adaylar, emaneten yatırdıkları para

makbuzlarını başvurularına eklemek zorundadırlar.) (Saat 17.00)

22 Mayıs sandık sorgulama : Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgilerinin ysk.gov.tr adresinden ilânı ve vatandaşların sorgulamasına açılması (Türkiye saati ile 08.00),

26 Mayıs Geçici listeler: Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve ilanı. 30 Mayıs'ta da kesin listeler ilan edilecek.

7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek. 14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. 17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. 23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek. 24 Haziran: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. (saat 23.59)

İLLERİN ÇIKARAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : YSK seçim takvimi ile birlikte illerin çıkaracağı milletvekili sayısını da ilan etti. En çok milletvekilini İstanbul çıkaracak. İşte il il milletvekili sayıları.

YSK seçim takvimi 2018 tam listesi için tıklayın