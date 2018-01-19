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YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurulları yeniden oluşturulmasıyla ilgili toplantıda seçimlere katılacak siyasi partilerin listesini yayınladı. YSK'nın seçimlere girebilecek parti listesinde İYİ Parti'nin adı ise yok!

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Eklenme Tarihi: 19-01-2018 23:38 - Güncelleme: 19-01-2018 23:38

Yüksek Seçim Kurulu, iki yıl süreyle görev yapacak olan il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesi amacıyla toplandı. Parti temsilcilerinin yer alacağı kurullar için seçime katılmaya hak kazanan siyasi partilerin listesi de yayınlandı. Listede son günlerin en çok tartışılan isimlerinden Meral Akşener'in partisi İYİ Parti'nin adı ise yok!

Yüksek Seçim Kurulu, olası bir seçimde görev yapacak il seçim kurullarının belirlenmesi amacıyla bir araya geldi. YSK Başkanı Sadi Güven başkanlığında bir araya gelen kurul, 15.07.2017 tarihinden itibaren seçimlere katılacak siyasi partilerin isimlerini yayınladı. Buna göre seçimlere katılacak partilerin listesi şöyle:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi
2- Bağımsız Türkiye Partisi
3- Büyük Birlik Partisi
4- Cumhuriyet Halk Partisi
5- Demokrat Parti
6- Halkların Demokratik Partisi
7- Milliyetçi Hareket Partisi
8- Saadet Partisi
9- Vatan Partisi

LİSTEDE İYİ PARTİ YOK

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı İYİ Parti'nin seçimlere katılamayacağı yönünde yorumlara neden olurken açıklama Aytun Çıray'dan geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray, kararın bugün için geçerli olduğunu belirterek, İYİ Parti'nin listede yer almamasının yasa gereği olduğunu kaydetti. İşte Çıray'ın o twitter açıklaması:

MHP'Lİ VEKİLİN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Çıray, MHP'li Mevlüt Karakaya'nın twitter'dan listeyi paylaşmasına da tepki gösterdi. 

Çıray paylaşımların kafa karıştırmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 20 Ocak 2018 00:36 Acaba Bunu birinin talimatı üzerine mi Yaptı ...

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