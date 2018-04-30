YPG yanlısı generalin İsrail ziyareti Mattis'in oyunu çıktı

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in generalini resmi görev olarak İsrail’i Trump’ın “Yakında askerlerimizi Suriye’den çekeceğiz” sözü doğrultusunda ikna etmesi için gönderdiği ortaya çıktı.

Çok konuşulan ziyaretin perde arkasında yaşananları Habertürk Washington muhabiri Serdar Turgut köşesinde duyurdu. İşte o yazının ilgili bölümü:

MATTIS'İN OYUNU: "Washington’un şifrelerini iyi okuyan çevreler, kendisi de CENTCOM kökenli bir general olduğundan Mattis’in General Votel gibi YPG ile ilişkileri sürdürmekten yana bir generali taktik olarak İsrail’e yolladığını söylüyor.

Öğrenildiğine göre Mattis, generalini resmi görev olarak İsrail’i Trump’ın “Yakında askerlerimizi Suriye’den çekeceğiz” sözü doğrultusunda ikna etmesi için göndermiş. Bu çekilmeden yana olmayan Votel’in bu çekilme politikasının güçlü bir savunucusu olmayacağını ve İsrail’in tepkisini de Washington’a seve seve güçlü bir şekilde ileteceğini düşünen Mattis’in “asker çekmeme”ye ve “YPG’nin yanında durulmasına devam”a İsrail’i de yanına müttefik alarak Trump’ı ikna etmeyi planladığı ve oyun planını bu şekilde kurduğu konuşuluyor Washington’da.

ÇEKİLMEYE SERT TEPKİ

Nitekim Kuzey Suriye’de otonom bir Kürt varlığı kurulmasının da en büyük savunucusu olan İsrail’in, Votel’in anlattığı Trump’ın çekilme planına çok sert tepki verdikleri ve bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledikleri haberi Pentagon’a geldi. İsrailliler Amerikan askeri varlığı kalmadığında ve YPG de zayıfladığında “bölgede İran gücünün daha da artacağından korkuyor” ve bunun da kendileri için varoluşsal bir mesele olduğunu vurguluyor. Nitekim Votel’in ziyaretinden sonra İsrail Savunma Bakanı da Washington’a geldi ve tepkiyi resmen iletti.Mattis ise “Eğer asker çekilirse bundan ileride pişman oluruz” diye bir açıklama da yaptı."